Alfredo Cornejo felicitó a Patricia Bullrich tras anunciar que será candidata a senadora por CABA

De la alianza La Libertad Avanza resta definirse el primer lugar de la nómina de postulantes a diputados nacionales, lista en la que habrá dos integrantes del PRO, en quinto y sexto lugar, según el acuerdo de la semana pasada.

Javier Milei Patricia Bullrich conversación.jpg

La presentación de Patricia Bullrich en las redes

“Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro”, escribió Bullrich en un posteo en su cuenta oficial de X.

Y siguió: “Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado”.

“Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, resaltó.

Para Bullrich, el esfuerzo de la ciudadanía “mantiene” firme al gobierno “para dejar atrás” a quienes, en su criterio, “hundieron” a la Argentina “en el desorden, la delincuencia y la pobreza”.

“Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”, subrayó y finalizó Bullrich: “Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso”.

Fuente: Noticias Argentinas