El gatopardo se ubica en el puesto 17 de las mejores series del 2025, de acuerdo al ranking del sitio especializado Filmaffinitty. Además, es considerada una de las mejores series italianas de todos los tiempos.

Para la crítica especializada, la serie es un "admirable empeño por realizar una nueva versión de la resonante novela de di Lampedusa que funciona muy bien como drama histórico y también como melodrama familiar. Un verdadero placer que se disfruta con deleite" (Hobby Consolas).

Para Telegraph, El gatopardo es "una adaptación visualmente impactante y magníficamente interpretada que a veces se inclina hacia el melodrama". Mientras tanto, The Guardian asevera que esta adaptación de Netflix de la novela clásica "no es solo una vaporosa y suntuosa delicia repleta de buena comida, también es una mirada aguda a cómo las clases dominantes sobreviven a la agitación social".

Netflix: de qué trata la serie El gatopardo

La serie El gatopardo está ambientada en la unificación de Italia en 1860 y se centra en los conflictos de una familia aristocrática que reflejan los cambios que sacuden al país y amenazan su estilo de vida.

En la ciudad de Sicilia, Concetta (Benedetta Porcaroli) se encuentra atrapada entre maquinaciones familiares y un amor muy apasionado. La princesa de Salina tiene que decidir su destino mientras su país comienza a transformarse y el viejo orden se desvanece por los cambios sociopolíticos de la época en Italia.

Reparto de El gatopardo, serie de Netflix

Kim Rossi Stuart como Don Fabrizio Salina

Benedetta Porcaroli como Concetta

Deva Cassel como Angelica Sedara

Saul Nanni como Tancredi Falconeri

Francesco Colella como Don Calogeno Sedara

Paolo Calabresi como Don Pirrone

Astrid Meloni como Maria Stella Salina di Corbera

Netflix: tráiler de la serie El gatopardo

