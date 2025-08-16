Deva Cassel protagoniza la serie El gatopardo

Deva Cassel protagoniza la serie El gatopardo, disponible en Netflix. Foto: Getty Images. 

Netflix tiene un enorme catálogo de series y películas de época, un género que llama cada vez más la atención de los suscriptores, quienes buscan romance, amor y drama ambientado en épocas lejanas. En 2025, la plataforma estrenó una miniserie que está entre las mejores del año.

Estamos hablando de la serie El gatopardo, una adaptación al libro homónimo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que para muchos es una de las mejores novelas italianas de todos los tiempos. La miniserie llegó a Netflix el 5 de marzo de 2025 sigue siendo una de las más destacadas.

La serie disponible en Netflix tiene solo 6 capítulos y traslada al espectador a los tumultuosos años de la unificación y el risorgimento italianos. Ante el ímpetu romántico y estatalista de los garibaldinos, las pequeñas dinastías que dominaban los reinos desde hace siglos, querían seguir gozando de sus privilegios.

netflix-el-gatopardo.jpg
El gatopardo se ubica en el puesto N°17 de las mejores series de 2025.

El gatopardo se ubica en el puesto 17 de las mejores series del 2025, de acuerdo al ranking del sitio especializado Filmaffinitty. Además, es considerada una de las mejores series italianas de todos los tiempos.

Para la crítica especializada, la serie es un "admirable empeño por realizar una nueva versión de la resonante novela de di Lampedusa que funciona muy bien como drama histórico y también como melodrama familiar. Un verdadero placer que se disfruta con deleite" (Hobby Consolas).

Para Telegraph, El gatopardo es "una adaptación visualmente impactante y magníficamente interpretada que a veces se inclina hacia el melodrama". Mientras tanto, The Guardian asevera que esta adaptación de Netflix de la novela clásica "no es solo una vaporosa y suntuosa delicia repleta de buena comida, también es una mirada aguda a cómo las clases dominantes sobreviven a la agitación social".

netflix-el-gatopardo1.jpg
El gatopardo traslada al espectador a los tumultuosos años de la unificación y el risorgimento italianos.

Netflix: de qué trata la serie El gatopardo

La serie El gatopardo está ambientada en la unificación de Italia en 1860 y se centra en los conflictos de una familia aristocrática que reflejan los cambios que sacuden al país y amenazan su estilo de vida.

En la ciudad de Sicilia, Concetta (Benedetta Porcaroli) se encuentra atrapada entre maquinaciones familiares y un amor muy apasionado. La princesa de Salina tiene que decidir su destino mientras su país comienza a transformarse y el viejo orden se desvanece por los cambios sociopolíticos de la época en Italia.

serie de netflix- el gatopardo
El gatopardo recibió las mejores valoraciones por parte de la crítica internacional.

Reparto de El gatopardo, serie de Netflix

  • Kim Rossi Stuart como Don Fabrizio Salina
  • Benedetta Porcaroli como Concetta
  • Deva Cassel como Angelica Sedara
  • Saul Nanni como Tancredi Falconeri
  • Francesco Colella como Don Calogeno Sedara
  • Paolo Calabresi como Don Pirrone
  • Astrid Meloni como Maria Stella Salina di Corbera

Netflix: tráiler de la serie El gatopardo

Embed - El gatopardo | Tráiler oficial (SUBTITULADO) | Netflix

Dónde ver la serie El gatopardo, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie El gatopardo se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie El gatopardo se puede ver en Netflix.
  • España: la serie El gatopardo se puede ver en Netflix.

