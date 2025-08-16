Está confirmado el precio del dólar el lunes 18 de agosto cuando abran los bancos

Luego de haber llegado al récord de $1.375 hace unas semanas, la cotización del dólar pasó por varias bajas en su precio y cerró a $1.310 en el cierre de la semana. Justamente, ese será el precio que manejará el Banco Nación en el inicio de este lunes, aunque los demás bancos, en su mayoría, lo van a variar por encima y por debajo.

dolar, precio El precio que tendrá el dólar este lunes 18 de agosto Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Precio del dólar en cada banco este lunes 18 de agosto

Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, los precios de venta de dólares, en el momento de la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este lunes 18 de agosto: