Está confirmado el precio del dólar el lunes 18 de agosto cuando abran los bancos

Los bancos le dieron a conocer al Banco Central cuál será el precio con el que se comenzará a vender el dólar este lunes 18 de agosto

Daniel Calivares
Daniel Calivares
Cristian Lozano/Diario UNO

Los bancos le dieron a conocer al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuál será el precio que tendrá el dólar cuando se dé inicio a las operaciones cambiarias de este lunes 18 de agosto.

Luego de haber llegado al récord de $1.375 hace unas semanas, la cotización del dólar pasó por varias bajas en su precio y cerró a $1.310 en el cierre de la semana. Justamente, ese será el precio que manejará el Banco Nación en el inicio de este lunes, aunque los demás bancos, en su mayoría, lo van a variar por encima y por debajo.

Precio del dólar en cada banco este lunes 18 de agosto

Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, los precios de venta de dólares, en el momento de la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este lunes 18 de agosto:

  • Banco Nación: $1.310
  • Banco Galicia: $1.307
  • Banco ICBC: $1.310
  • Banco BBVA: $1.320
  • Banco Supervielle: $1.320
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.325
  • Banco Patagonia: $1.310
  • Banco Hipotecario: $1.310
  • Banco Santander: $1.315
  • Brubank: $1.312
  • Banco Credicoop: $1.315
  • Banco Macro: $1.319
  • Banco Piano: $1.310
Qué se puede hacer con los dólares en el banco

Una de las inversiones más populares e incentivadas por los diferentes bancos es el plazo fijo en dólares. Con ella, las entidades buscan que los ahorristas, que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.

Incluso, algunos bancos están ofreciendo cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado, pero que, a diferencia del plazo fijo, ofrecen un porcentaje menor de ganancia, aunque se puede sacar el dinero en cualquier momento, lo que resulta un punto muy a favor de aquellos ahorristas que optan por esta posibilidad.

