Banco Nación empezó a pagar interés en cuentas sueldo: cuánto se puede ganar según el saldo

Para anclar depósitos en pesos, Banco Nación remunera una tasa de interés de 29% sobre saldo. La diferencia con billeteras virtuales y depósitos a plazo fijo

Miguel Ángel Flores
Banco Nación remunera con una tasa diaria a los clientes por su dinero en las cuenta sueldo.

Adiós al dinero inmovilizado en caja de ahorro. Banco Nación empezó a pagar interés sobre saldo de cuentas sueldo a sus clientes, con la promesa de un rendimiento diario que puede llegar a acumular hasta 2,5% mensual.

La medida empezó a regir este jueves.. Y se da en medio de una política económica clara del Banco Central: anclar las tenencias de depósitos en pesos para descomprimir la presión sobre el dólar.

Según explicaron desde el BNA, no es necesario que el titular haga ningún trámite. Automáticamente, ya empieza a percibir diariamente la remuneración en la misma cuenta donde se acredita el salario, y así aumenta el saldo disponible.

Inicialmente, el banco ofrece 29% de TNA (Tasa Nominal Anual), entre las tasas más altas del mercado. Por ahora, con tope de hasta $2.000.000 de saldo remunerado.

Trabajadores-aumento-de-sueldos-salarios.jpg
Mantener un saldo en la cuenta sueldo del Banco Nación significa una remuneración de hasta 2,5% mensual

Cuánto remunera BNA el sueldo versus billeteras virtuales

Como ejemplo, un cliente con cuenta sueldo que inicie el mes con $ 2.000.000, empezará recibir una remuneración diaria. En este caso, de $ 1.589,04 por día.

Así, a fin de mes habrá acumulado $ 48.333,33 mensuales, dado que la capitalización corre también durante fines de semana y feriados.

De esta forma, el Nación sale a competir con los depósitos a la vista de las billeteras virtuales, que frente a la suba de tasas de interés de los bancos y con una inflación de 1,9% mensual en julio salieron también a tratar de empatar ese nivel.

Al viernes 15 de agosto, las líderes Ualá y Mercado Pago pasaron a pagar 30% y 30,5% respectivamente, sólo superadas por Personal Pay (31,5%).

La diferencia es el tope de remuneración. Entre las más utilizadas, si bien pagan más, el monto oscila de $750.000 (Naranja X) hasta $1,5 millón (Ualá), frente a lo cual el BNA, por ahora, saca ventaja con su nueva apuesta a las cuentas sueldo.

Banco Nación
Banco Naci&oacute;n lanz&oacute; nuevos beneficios para sus clientes.

Cuenta sueldo y plazo fijo: el interés diferencial

Lo cierto es que el nuevo beneficio para quienes cobran su sueldo a través del Banco Nación casi empata también la tasa de interés que se paga por un depósito a plazo fijo en pesos.

Aquí, otro ejemplo comparativo: si quien cobra su sueldo hace un depósito a plazo fijo online de $2.000.000 a 30 días se va a asegurar una TNA de 44%. Es decir, al cabo de un mes habrá obtenido un rendimiento de $72.328,77.

Si elige hacerlo por ventanilla, entonces la tasa de interés será casi la misma que la remunerada en cuenta: 29,5%. O sea, en 30 días el monto total será de $2.048.493,15.

En este caso, la diferencia pasa por la acreditación diaria y la disponibilidad de los fondos, que favorece a quienes desde ahora mantengan su saldo en la cuenta frente a al plazo fijo, que lo mantiene inmovilizado por no menos de 30/35 días.

Desde el Nación admiten que la decisión de remunerar sueldos en cuenta responde a una "agresiva política comercial para potencial el segmento" a lo que se suman créditos de libre destino, para compra de autos y descuentos sin tope en compras con tarjeta de crédito.

