Banco Nación empezó a pagar interés en cuentas sueldo: cuánto se puede ganar según el saldo

Inicialmente, el banco ofrece 29% de TNA (Tasa Nominal Anual), entre las tasas más altas del mercado. Por ahora, con tope de hasta $2.000.000 de saldo remunerado.

Trabajadores-aumento-de-sueldos-salarios.jpg Mantener un saldo en la cuenta sueldo del Banco Nación significa una remuneración de hasta 2,5% mensual

Cuánto remunera BNA el sueldo versus billeteras virtuales

Como ejemplo, un cliente con cuenta sueldo que inicie el mes con $ 2.000.000, empezará recibir una remuneración diaria. En este caso, de $ 1.589,04 por día.

Así, a fin de mes habrá acumulado $ 48.333,33 mensuales, dado que la capitalización corre también durante fines de semana y feriados.

De esta forma, el Nación sale a competir con los depósitos a la vista de las billeteras virtuales, que frente a la suba de tasas de interés de los bancos y con una inflación de 1,9% mensual en julio salieron también a tratar de empatar ese nivel.

Al viernes 15 de agosto, las líderes Ualá y Mercado Pago pasaron a pagar 30% y 30,5% respectivamente, sólo superadas por Personal Pay (31,5%).

La diferencia es el tope de remuneración. Entre las más utilizadas, si bien pagan más, el monto oscila de $750.000 (Naranja X) hasta $1,5 millón (Ualá), frente a lo cual el BNA, por ahora, saca ventaja con su nueva apuesta a las cuentas sueldo.

Banco Nación Banco Nación lanzó nuevos beneficios para sus clientes.

Cuenta sueldo y plazo fijo: el interés diferencial

Lo cierto es que el nuevo beneficio para quienes cobran su sueldo a través del Banco Nación casi empata también la tasa de interés que se paga por un depósito a plazo fijo en pesos.

Aquí, otro ejemplo comparativo: si quien cobra su sueldo hace un depósito a plazo fijo online de $2.000.000 a 30 días se va a asegurar una TNA de 44%. Es decir, al cabo de un mes habrá obtenido un rendimiento de $72.328,77.

Si elige hacerlo por ventanilla, entonces la tasa de interés será casi la misma que la remunerada en cuenta: 29,5%. O sea, en 30 días el monto total será de $2.048.493,15.

En este caso, la diferencia pasa por la acreditación diaria y la disponibilidad de los fondos, que favorece a quienes desde ahora mantengan su saldo en la cuenta frente a al plazo fijo, que lo mantiene inmovilizado por no menos de 30/35 días.

Desde el Nación admiten que la decisión de remunerar sueldos en cuenta responde a una "agresiva política comercial para potencial el segmento" a lo que se suman créditos de libre destino, para compra de autos y descuentos sin tope en compras con tarjeta de crédito.