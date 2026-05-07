Este viernes Banco Nación y MODO regresan con una promoción en combustibles que permite ahorrar el 20% en tu carga de nafta o diésel, con un límite de $10.000 mensuales.
Banco Nación y MODO combustibles: ahorro del 20% este viernes
BNA+ y MODO regresan con una promoción en combustibles válida en las principales estaciones de servicio de Argentina
La promoción es válida en estaciones de servicio adheridas de YPF, Shell, Axxion, Gulf y Dapsa. Sin embargo, es necesario aclarar que no son acumulativos en diferentes estaciones de servicio. Además, hay que recordar que si el beneficio ya fue usado el viernes anterior, no podrá accederse hasta el próximo mes.
Combustibles BNA+ MODO: ¿cuánto dinero hay que gastar para acceder al descuento de $10.000?
Para acceder a los $10.000 de descuentos hay que desembolsar $50.000 en cualquier tipo de combustible (nafta o diésel, tanto en sus opciones común -menor octanaje- o premium -mayor octanaje-).
Entre la letra chica de las bases y condiciones hay que tener en cuenta lo siguiente:
Banco Nación combustibles: ¿cómo hay que pagar?
No basta con pasar la tarjeta. El beneficio es para pagos realizados así:
- Abrí la app BNA+.
- Escaneá el código QR.
- Seleccioná como medio de pago tus tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA.
Importante: No participarán los pagos realizados con saldo en cuenta (tarjetas de débito) ni los QR escaneados desde otras billeteras virtuales que no sean la del Nación.
Banco Nación combustibles: ¿cuál es el tope del ahorro?
El reintegro tiene un límite de $10.000 por cliente (por CUIT) cada mes calendario.
- Si usás varias tarjetas de crédito del mismo banco, el tope sigue siendo el mismo: se sumarán tus consumos hasta alcanzar esos $10.000.
El dinero se acreditará directamente en tu cuenta del BNA vinculada a la app dentro de los 30 días posteriores a la compra. Sin embargo, muchas veces el importe se ve reflejado minutos después de la compra.
Si un familiar con extensión de tu tarjeta realiza la compra, esa persona debe tener su propia cuenta monetaria en el BNA para poder recibir el reintegro. Caso contrario, el beneficio podría no procesarse correctamente.