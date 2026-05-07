Banco Nación y MODO combustibles: ahorro del 20% este viernes

Combustibles BNA+ MODO: ¿cuánto dinero hay que gastar para acceder al descuento de $10.000?

Para acceder a los $10.000 de descuentos hay que desembolsar $50.000 en cualquier tipo de combustible (nafta o diésel, tanto en sus opciones común -menor octanaje- o premium -mayor octanaje-).

Entre la letra chica de las bases y condiciones hay que tener en cuenta lo siguiente:

Banco Nación combustibles: ¿cómo hay que pagar?

No basta con pasar la tarjeta. El beneficio es para pagos realizados así:

Abrí la app BNA+ .

. Escaneá el código QR .

. Seleccioná como medio de pago tus tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA.

Importante: No participarán los pagos realizados con saldo en cuenta (tarjetas de débito) ni los QR escaneados desde otras billeteras virtuales que no sean la del Nación.

Banco Nacion MODO combustibles Solamente pagando con la app MODO del Banco Nación se puede acceder al beneficio. No es apto para tarjetas de crédito.

Banco Nación combustibles: ¿cuál es el tope del ahorro?

El reintegro tiene un límite de $10.000 por cliente (por CUIT) cada mes calendario.

Si usás varias tarjetas de crédito del mismo banco, el tope sigue siendo el mismo: se sumarán tus consumos hasta alcanzar esos $10.000.

El dinero se acreditará directamente en tu cuenta del BNA vinculada a la app dentro de los 30 días posteriores a la compra. Sin embargo, muchas veces el importe se ve reflejado minutos después de la compra.

Si un familiar con extensión de tu tarjeta realiza la compra, esa persona debe tener su propia cuenta monetaria en el BNA para poder recibir el reintegro. Caso contrario, el beneficio podría no procesarse correctamente.