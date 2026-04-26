El Banco Nación cambió el plazo fijo: cuánto gano con $1.000.000 en 30, 60 y 90 días

Los cambios en el Banco Nación para esta inversión afectan a cada uno de los ahorristas que suelen apostar por ella. Esto se debe a que, con las modificaciones, ganarán menos plata a través de sus ahorros.

No es casual que el Banco Nación haya hecho estos cambios. De hecho, todas las entidades financieras hicieron algo similar. Esto se debe a que se está atravesando un tiempo de definiciones en lo económico y en lo que tiene que ver con la inflación y se apuesta por bajar el porcentaje de esta última.