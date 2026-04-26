Uno de los bancos más importantes de Argentina decidió implementar nuevos cambios sobre cada plazo fijo y bajó las tasas de interés. Se trata del Banco Nación, que reúne a la mayor cantidad de clientes en el país.
El Banco Nación cambió el plazo fijo: cuánto gano con $1.000.000 en 30, 60 y 90 días
El Banco Nación realizó importantes cambios sobre el plazo fijo y sus tasas de interés. Cuánto se puede ganar según el lapso de tiempo que se elija
Los cambios en el Banco Nación para esta inversión afectan a cada uno de los ahorristas que suelen apostar por ella. Esto se debe a que, con las modificaciones, ganarán menos plata a través de sus ahorros.
No es casual que el Banco Nación haya hecho estos cambios. De hecho, todas las entidades financieras hicieron algo similar. Esto se debe a que se está atravesando un tiempo de definiciones en lo económico y en lo que tiene que ver con la inflación y se apuesta por bajar el porcentaje de esta última.
En este caso, el plazo fijo acompaña esta apuesta y los bancos redujeron su tasa de interés, entre ellos, el Banco Nación.
Banco Nación: cuánto se gana con $1.000.000
En la actualidad, el Banco Nación brinda diferentes rendimientos según si el plazo fijo se hace de manera electrónica o desde una sucursal, pagando más con la primera opción. En ese caso, si la operación se hiciera a través de un teléfono o una computadora, esta es la cantidad de dinero que se puede ganar, según el lapso de tiempo e invirtiendo $1.000.000,
- Plazo fijo a 30 días: $15.616,44 (calculado con una TNA del 19%)
- Plazo fijo a 60 días: $36.986,30 (calculado con una TNA del 22,50%)
- Plazo fijo a 90 días: $57.945,21 (calculado con una TNA del 23,50%)
- Plazo fijo a 120 días: $77.260,27 (calculado con una TNA del 23,50%)
- Plazo fijo a 180 días: $118.356,16 (calculado con una TNA del 24%)
- Plazo fijo a 365 días: $240.000 (calculado con una TNA del 24%)
Tasas de plazo fijo hoy: banco por banco
Según el relevamiento actualizado de este viernes 24 de abril, estas son las tasas de referencia para el inicio de la jornada del miércoles:
- Banco Macro: 21,5%
- Banco Nación: 19%
- Banco Hipotecario: 21%
- Provincia de Buenos Aires: 21,5%
- ICBC Argentina: 19,75%
- Banco Credicoop: 19,5%
- BBVA Argentina: 20%
- Galicia: 18,25%
- Banco Ciudad: 20%
- Santander Argentina: 16,5%