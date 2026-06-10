Entre todas las inversiones que se pueden hacer, la más popular en los bancos es el plazo fijo. Esto no es ninguna casualidad, ya que se trata de una operación que se puede hacer en pocos segundos y que presenta cero riesgos para los inversionistas.
Cambió el plazo fijo a 30 días: cuánto paga cada banco y cuánto gano con $2.800.000
El plazo fijo es una de las inversiones más populares entre los argentinos. Cuánto se encuentra pagando cada banco
El plazo fijo, a diferencia del resto de las inversiones, establece desde el principio cuánto es lo que se va a ganar cuando se cumpla el plazo establecido. En la actualidad, las tasas de interés van del 15% al 19%, según la entidad económica.
Plazo fijo: cuánto ofrece cada banco de tasa de interés
Estas son las tasas de interés que ofrece cada banco para un plazo fijo a 30 días:
- BANCO DE LA NACION ARGENTINA: 19%
- BANCO DE GALICIA: 16.25%
- BANCO BBVA ARGENTINA S.A.: 18.75%
- BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.: 15%
- BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 19.5%
- BANCO MACRO S.A.: 18%
- INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.: 17.5%
- BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: 17%
- BANCO PATAGONIA S.A.: 16%
- BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO: 17.5%
- BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA: 18%
- BANCO DE COMERCIO S.A.: 19%
- BANCO HIPOTECARIO S.A.: 18%
Plazo fijo: cuánto se puede ganar con $2.800.000
En caso de que una persona tuviera $2.800.000 en el banco y quisiera hacer crecer ese monto, pero no correr riesgos de perderlo, entonces el plazo fijo es una de las inversiones que más pueden atraerlo.
Los plazos fijos se pueden hacer por 30 o más días. A mayor cantidad de tiempo, es más alto el rendimiento que el banco entrega. No obstante, durante ese período el dinero invertido no se puede tocar, ni retirar. Esta es la principal diferencia con las billeteras virtuales, en donde el rendimiento se logra tan solo por tener plata depositada y esta se puede retirar en cualquier momento.
En caso de decidirse por el banco y, a modo de ejemplo, el plazo fijo se haga en el Banco Nación, con un depósito de $2.800.000 en 30 días se habrá ganado un total de $43.726,03.