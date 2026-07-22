El plazo fijo es la inversión más elegida por miles de argentinos que tiene sus ahorros en los bancos. Justamente, las entidades lo saben y por eso compiten a través de esta herramienta para atraer más clientes.
Ganar dinero con un plazo fijo: cuánto pagan los bancos con un depósito de $1.700.000 a 30 días
Los bancos confirmaron cuál es la tasa de interés para depósitos a 30 días por el resto de julio. Cuánto dinero se puede ganar
Desde que asumió la presidencia Javier Milei, la tasa de interés del plazo fijo ha ido disminuyendo cada vez más y en la actualidad ningún banco llega a ofrecer ni un 2% mensual para un plazo fijo a 30 días.
Sin embargo, eso no ha imposibilitado que el plazo fijo siga siendo una de las operaciones más elegidas por los ahorristas debido a su seguridad y cero riesgo.
En ese sentido, y teniendo en cuenta lo que cuesta ahorrar, la duda de aquellos que recién comienzan pasa por cuánto se ganaría con un plazo fijo de $ 1.700.000.
Cuánto pagan hoy los bancos por un plazo fijo a 30 días
Hoy en día, ningún banco llega a ofrecer ni siquiera un 2% mensual a sus clientes por depósitos a 30 días. No obstante, eso no ha provocado que el plazo fijo deje de ser una de las inversiones más populares. Este es el rendimiento que ofrece cada entidad.
- Banco Nación: 19% de tasa de interés anual
- Banco Galicia: 17,5% de tasa de interés anual
- Banco BBVA Argentina: 18,5% de tasa de interés anual
- Banco Santander: 16% de tasa de interés anual
- Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5% de tasa de interés anual
- Banco Macro: 19,5% de tasa de interés anual
- Banco ICBC: 17,2% de tasa de interés anual
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17% de tasa de interés anual
- Banco Patagonia: 16% de tasa de interés anual
- Banco Credicoop: 17,5% de tasa de interés anual
- Banco Hipotecario: 17% de tasa de interés anual
Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $1.700.000 en un mes
Hay que tener en cuenta que hay entidades como el Banco Nación que hacen una diferencia según el modo en que se haga el plazo fijo, ya sea desde una sucursal por ventanilla o vía electrónica. En ese sentido, si se hace desde un teléfono celular o desde una computadora, el rendimiento es mayor.
Si bien, a muchas personas les cuesta ahorrar, en caso de que logren llegar a $ 1.700.000 y los colocasen en un plazo fijo, por ejemplo en el Banco Nación, después de 30 días pueden llegar a obtener un monto de $ 26.547,95.
En pocas palabras
- Inversión: El plazo fijo sigue siendo la opción más elegida por los argentinos.
- Rendimiento: Ningún banco supera el 2% mensual para depósitos a 30 días.
- Ganancia: Un depósito de $1.700.000 podría generar $26.547,95 en 30 días.