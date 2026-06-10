El boom del plazo fijo en dólares: cuánto se puede ganar con 1500 dólares en 30 días

Aunque los retornos distan de ser exponenciales en comparación con otras alternativas, esta inversión funciona como un mecanismo directo para acumular un extra mensual sin la necesidad de incurrir en instrumentos financieros complejos o de mayor volatilidad, tales como los bonos soberanos o las acciones corporativas. Es la opción ideal para perfiles conservadores que buscan previsibilidad absoluta.

¿Cuánto se puede ganar depositando 1500 dólares a 30 días?

Para determinar la ganancia exacta que genera una inversión de 1500 dólares a 30 días, es indispensable analizar las pizarras de las principales entidades financieras del país. Actualmente, el Banco de la Nación Argentina (BNA) se posiciona a la vanguardia del mercado como la institución que otorga el mayor beneficio para los colocadores de divisas.

Con una Tasa Nominal Anual (TNA) establecida en el 1,60% para depósitos a 30 días, una inversión inicial de 1500 dólares otorgaría un rendimiento neto de aproximadamente 1,97 dólares al finalizar el mes. Esta cifra representa exactamente la mitad de lo que obtendría un ahorrista que constituye un depósito por 3000 dólares, cuya ganancia neta se ubica en los 3,95 dólares según los últimos informes oficiales.

Cálculo rápido para el ahorrista: Al colocar USD 1.500 a una tasa del 1,60% anual durante 30 días, el capital total disponible al vencimiento ascenderá a USD 1.501,97.

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Comparativa de tasas: ¿Qué banco conviene más para depositar dólares?

La brecha entre las diferentes entidades bancarias del sistema financiero local es muy marcada. Mientras algunas instituciones buscan atraer activamente estos depósitos con rendimientos competitivos, otras ofrecen tasas meramente simbólicas que apenas mueven el amperímetro del inversor.

A continuación, te presentamos el ranking actualizado con la tasa plazo fijo dólares que maneja cada banco para depósitos a 30 días:

Banco Nación (BNA) 1,60%

Banco Provincia 1,25%

BBVA Argentina 1,00%

Banco Ciudad 0,10%

Santander Argentina 0,05%

Banco Galicia 1,25%

Banco Macro 1,50%

ICBC Argentina 0,05%

Banco Hipotecario 1,25%

Banco Credicoop 0,05%

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La tendencia a la baja de las tasas en moneda extranjera

Es importante destacar que, a pesar del "boom" de consultas, las ganancias actuales reflejan una caída paulatina pero constante de los rendimientos en moneda extranjera. El Banco Nación, que históricamente ha liderado este segmento, ofrecía una tasa del 2,50% anual hace un año, y se había estabilizado en un 2,00% hasta hace apenas unas semanas antes de confluir en el 1,60% actual.

Esta retracción en los porcentajes de beneficio obliga a los inversores a calcular minuciosamente el impacto de las comisiones de mantenimiento y los costos operativos de sus cuentas para maximizar el retorno real de sus inversiones en dólares en Argentina.