Plazo fijo en dólares: cuánto se puede ganar con 3.000 dólares y en cuál banco conviene depositar

plazo fijo en dólares

Plazo fijo en dólares: cuánto ofrece cada banco

Estas son las tasas de interés que maneja cada banco para plazos fijos en dólares a 30 días:

Banco Nación (BNA) 1,60%

Banco Provincia 1,25%

BBVA Argentina 1,00%

Banco Ciudad 0,10%

Santander Argentina 0,05%

Banco Galicia 1,25%

Banco Macro 1,50%

ICBC Argentina 0,05%

Banco Hipotecario 1,25%

Banco Credicoop 0,05%

dolares, cotizacion

Cuánto puedo ganar con un plazo fijo en dólares de 3000 dólares

Mientras que el plazo fijo en pesos que mejor rinde se encuentra rondando el 20%, en el caso del plazo fijo en dólares, el banco que más dinero otorga es el Banco Nación.

De hecho, el Nación siempre ha sido la entidad económica que más dinero otorga a aquellos que apuestan por el plazo fijo en dólares, aunque igual que el resto también ha ido bajando la ganancia ofrecida.

Si bien, en la actualidad, ofrece tan solo un 1,6% para plazos fijos en dólares a 30 días, el Banco Nación hace un año llegó a ofrecer 2,50% y hasta hace unas semanas, el rendimiento que le daban a los clientes que apostaban por esta inversión era de un 2%, según sus propios informes.

En la actualidad, si una persona depositara en el Banco Nación una cifra de 3000 dólares en un plazo fijo a 30 días, ganaría 3,95 dólares una vez finalizado ese lapso de tiempo.