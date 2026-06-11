Arranca el Mundial 2026 y estos son los espacios de Mendoza que se transforman en tribunas populares

La Selección Argentina iniciará su camino en la fase de grupos del Mundial con tres fechas claves: el debut frente a Argelia el martes 16 de junio a las 22, el segundo cruce ante Austria el lunes 22 de junio a las 14, y el cierre de la primera etapa contra Jordania el sábado 27 de junio a las 23.

Para cada uno de estos encuentros, comerciantes y gestiones municipales desplegarán un abanico de propuestas que combinan tecnología, gastronomía y entretenimiento.

Mundial de Futbol en la Ciudad de Mendoza - hinchada Selección Argentina Otra vez la Arístides volverá a ser el polo de encuentro para disfrutar los partidos del Mundial de Fútbol con amigos o en familia. La gastronomía será especial y a precios promocionales. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

El Mundial de Fútbol y la gastronomía en Ciudad y Godoy Cruz

Bajo la consigna "La Ciudad con más copas", la Ciudad de Mendoza transformará sus principales polos comerciales en puntos de encuentro oficiales para seguir el Mundial. Algo que viene ofreciendo durante su gestión el intendente Ulpiano Suarez.

Las avenidas Arístides Villanueva y Juan B. Justo como circuitos gastronómicos vestirán sus bares, restaurantes y cafés de celeste y blanco.

Para los partidos de la Selección, estos comercios contarán con pantallas, sonido profesional y menús temáticos a precios diferenciales que arrancarán en los $10.000, además de vouchers de descuento y sorteos especiales para los clientes.

tabla de picadas La tabla de picada para compartir es lo que más sale aunque la gastronomía se amplía para ver el Mundial en un bar o restaurante.

Por su parte, Godoy Cruz relanza el programa Mundial de Sabores del 16 al 27 de junio. En un trabajo conjunto impulsado por el intendente Diego Costarelli y el sector privado, 10 locales gastronómicos del departamento ofrecerán platos especialmente seleccionados por un valor unificado que también es de $10.000 durante los partidos de la primera fase.

Las propuestas incluyen hamburguesas, pizzas, tacos, lomos, milanesas, pastas y picadas, disponibles tanto para consumir en el local -con reserva previa por WhatsApp- como para retirar bajo la modalidad take away. Para más detalles se puede consultar la web oficial de Godoy Cruz.

El furor de las figuritas y la tradición familiar en Maipú

Para quienes buscan revivir las costumbres más arraigadas de la cultura futbolera, Maipú organizó un ciclo dedicado exclusivamente a coleccionistas de figuritas todas las edades.

Bajo el lema "Vení a hacer amigos nuevos y conseguir las figus que te faltan", la Plaza Departamental 12 de Febrero es sede de grandes encuentros de intercambio de figuritas los fines de semana.

futbol-mundial 2026-album de figuritas El álbum de figuritas del Mundial de Fútbol 2026 es furor en ventas.

Estas jornadas se desarrollan todos los sábados de junio (13, 20 y 27) en el horario de 16 a 19. La iniciativa busca recrear el ambiente familiar y amistoso que genera el fútbol cada 4 años, ofreciendo un espacio seguro al aire libre para que niños, jóvenes y adultos disfruten de la previa de la máxima cita deportiva y logren completar el ansiado álbum del Mundial 2026.

Activaciones interactivas y pantalla gigante en el Mendoza Shopping

El Mendoza Shopping se consolidará como una de las sedes oficiales para ver los partidos de Argentina en pantalla grande dentro de su patio de comidas.

Las transmisiones en vivo contarán con una ambientación especial donde los fanáticos podrán lookearse en "La Previa que Pinta" (el martes 16 y el sábado 27 de junio de 17 a 20), que ofrecerá maquillaje temático y shows para recrear la energía de la hinchada. Además, los asistentes tendrán la oportunidad única de crear e imprimir su propia figurita personalizada.

Mendoza Shopping Durante todo el mes, Mendoza Shopping diseñó una agenda de juegos, sorteos y más para vivir el Mundial en sus instalaciones.

A lo largo de todo el mes, el centro comercial sumará actividades lúdicas a través de la aplicación Appa. De lunes a jueves, de 17 a 20, y de viernes a domingos de 15 a 21 se podrá participar del "Fútbol Sentado", una competencia cara a cara para ganar merchandising oficial de la Selección en este Mundial.

Asimismo, los sábados 13 y 27 de junio, de 15 a 18, se montará el espacio "Huellas de Pasión" para construir una bandera colectiva, mientras que el sábado 20 de junio habrá exhibiciones de Freestyle Fútbol con los "Maestros del Balón" y un sector especial para cambiar muñecos PlayMóbil de la Selección y figuritas.

"Luján Mundialista": compras locales que valen un Smart TV

La Municipalidad de Luján de Cuyo, bajo la conducción del intendente Esteban Allasino, implementa una fuerte campaña para incentivar el comercio interno denominada Luján Mundialista – Comprá, Participá y Ganá.

La acción, que se extenderá del martes 16 de junio al domingo 14 de julio, involucra a los comercios adheridos de todo el departamento y premiará de forma directa el consumo de los vecinos lujaninos.

Por cada compra mínima de $20.000, los clientes recibirán un sticker mundialista oficial para completar un "Pasaporte Mundialista".

mundial 2026, seleccion argentina La Selección Argentina va al Mundial en busca de retener su título de campeón del fútbol mundial.

Al reunir 6 stickers, los participantes deberán depositar el pasaporte con sus datos personales en las urnas habilitadas en las delegaciones municipales o en el Parque Cívico (Boedo 505, Carrodilla).

El incentivo final es más que tentador: el municipio sorteará 5 televisores Smart TV el jueves 16 de julio, en una transmisión en vivo por las redes oficiales de la comuna de Luján.