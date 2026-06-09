Julieta Venegas en el centro de la polémica por su canción del Mundial 2026: "Lo mejor es cuando acaba"

Embed - Julieta Venegas - La Niña Futbolista
"Creo que a todas las mujeres nos ha tocado que nos digan algo que en teoría no puede hacer una mujer", agregó Julieta Venegas sin imaginar lo que vendría después. Es que los fanáticos de la artista y del fútbol no se la dejaron pasar y las críticas se convirtieron en una constante.
Ante esto la cantautora de 55 años junto a su equipo tomaron una serie de decisiones:
- Deshabilitaron los comentarios en YouTube.
- No cantará "La Niña Futbolista" en vivo ni será parte de sus compilaciones
- No se expresará al respecto.
Julieta Venegas - Canción del Mundial
La canción de Julieta Venegas es fuertemente criticada.
Feroces críticas por la canción mundialista de Julieta Venegas
Una de las críticas más analíticas indican que hoy en día la situación de las mujeres en el fútbol no es la marca "La Niña Futbolista" ya que actualmente hay líderes mundiales en el deporte, ligas consolidadas, competencias internacionales y posibilidades de crecimiento.
Por otro lado, como deshabilitaron comentar en el video de YouTube, las críticas migraron a otras canciones de la artista donde los internautas han dejado una catarata de mensajes:
- "La mejor parte de tu canción del mundial, es cuando acaba".
- "Lo que más me gustó de la canción del mundial era cuando no la conocía".
- "Yo nunca me arrepentia de nada. Pero un día decidí escuchar tu canción del mundial, y vaya que me arrepentí".
- "Prefiero soportar los anuncios del YouTube a tener que escuchar tu canción del mundial".
- "Gracias Julieta, mi padre llevaba 3 años en coma y al sonar tu canción del mundial por la radio se levantó para apagarla".
- "En tu canción 'La Niña Futbolista' me encantó la parte donde aparecen los anuncios".
- "Sali de la depresión y tu canción del mundial me hizo recaer".
- "Mi perro escucho la canción.... Y ahora se fue a vivir con los vecinos".
- "¡No le hagas caso a los comentarios positivos!".
- "Use el video del mundial como alarma y me levanto más temprano para no tener q escucharla".