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No tuvo buena aceptación

Julieta Venegas en el centro de la polémica por su canción del Mundial 2026: "Lo mejor es cuando acaba"

Los fanáticos de Julieta Venegas y del fútbol estallaron contra la artista que lanzó "La niña Futbolista", quien tuvo que desactivar los comentarios

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Julieta Venegas recibió furiosas críticas por su canción.

Julieta Venegas recibió furiosas críticas por su canción.

Julieta Venegas lanzó "La Niña Futbolista", la historia de una joven que sueña con jugar al fútbol enfrentándose a las estructuras que indican que ella no debe ni puede practicar el deporte más lindo de todos. No obstante, lo que comenzó con intenciones de derribar barreras, finalizó con una crítica feroz en contra de la canción y de la artista.

La cantante intentó sumarse al clima mundialista de cara al Mundial 2026, aprovechando que México será una de las sedes del certamen. No obstante, la recepción negativa de la canción fue tal que la artista tomó una serie de medidas que reflejan su intención de dejar el tema en pausa y prácticamente guardado en un cajón.

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Al p&uacute;blico no le gust&oacute; la canci&oacute;n para el Mundial de Julieta Venegas.

Al público no le gustó la canción para el Mundial de Julieta Venegas.

Julieta Venegas defendió la canción, pero tomó medidas tajantes

La artista mexicana no se refirió a la canción ni a las repercusiones negativas que recibió, pero antes de conocer que en esta oportunidad no dio en el clavo expresó qué la llevaron a participar del proyecto: "Me gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen, sino que vayan tras lo que desean. La hice con mucho cariño; espero que les inspire a jugar y divertirse".

Embed - Julieta Venegas - La Niña Futbolista

"Creo que a todas las mujeres nos ha tocado que nos digan algo que en teoría no puede hacer una mujer", agregó Julieta Venegas sin imaginar lo que vendría después. Es que los fanáticos de la artista y del fútbol no se la dejaron pasar y las críticas se convirtieron en una constante.

Ante esto la cantautora de 55 años junto a su equipo tomaron una serie de decisiones:

  • Deshabilitaron los comentarios en YouTube.
  • No cantará "La Niña Futbolista" en vivo ni será parte de sus compilaciones
  • No se expresará al respecto.
Julieta Venegas - Canción del Mundial
La canci&oacute;n de Julieta Venegas es fuertemente criticada.

La canción de Julieta Venegas es fuertemente criticada.

Feroces críticas por la canción mundialista de Julieta Venegas

Una de las críticas más analíticas indican que hoy en día la situación de las mujeres en el fútbol no es la marca "La Niña Futbolista" ya que actualmente hay líderes mundiales en el deporte, ligas consolidadas, competencias internacionales y posibilidades de crecimiento.

Por otro lado, como deshabilitaron comentar en el video de YouTube, las críticas migraron a otras canciones de la artista donde los internautas han dejado una catarata de mensajes:

  • "La mejor parte de tu canción del mundial, es cuando acaba".
  • "Lo que más me gustó de la canción del mundial era cuando no la conocía".
  • "Yo nunca me arrepentia de nada. Pero un día decidí escuchar tu canción del mundial, y vaya que me arrepentí".
  • "Prefiero soportar los anuncios del YouTube a tener que escuchar tu canción del mundial".
  • "Gracias Julieta, mi padre llevaba 3 años en coma y al sonar tu canción del mundial por la radio se levantó para apagarla".
  • "En tu canción 'La Niña Futbolista' me encantó la parte donde aparecen los anuncios".
  • "Sali de la depresión y tu canción del mundial me hizo recaer".
  • "Mi perro escucho la canción.... Y ahora se fue a vivir con los vecinos".
  • "¡No le hagas caso a los comentarios positivos!".
  • "Use el video del mundial como alarma y me levanto más temprano para no tener q escucharla".

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