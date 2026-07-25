Este sábado se produjo el fallecimiento del destacado dirigente deportivo Horacio Muratore a sus 74 años. El tucumano estuvo al frente de la Confederación Argentina de Básquetbol durante 16 años (1992- 2008) y en el ambiente del deporte argentino hubo muestras de dolor.
Murió el ex presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol y responsable de la Generación Dorada
El deporte argentino está de luto por el fallecimiento del tucumano Horacio Muratore, ex presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol y la FIBA
Bajo su conducción se desarrolló la Generación Dorada del baloncesto argentino, ganadora de la medalla de plata en el Mundial de Indianápolis 2002 y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
Muratore: desde la Confederación Argentina de Básquetbol a la FIBA
El tucumano Horacio Muratore, nacido el 29 de noviembre de 1951, comenzó su amor por el básquet en el Club Tucumán BB, donde fue jugador y luego presidente. Contador público de profesión, presidió la Federación Tucumana de Básquetbol durante diez años (1983-1992) y luego la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB).
Tras los logros internacionales con jugadores como Emanuel Manu Ginóbili, Andrés Chapu Nocioni, Luis Scola, Fabricio Oberto, Pepe Sánchez, y otros, llegó a la presidencia de la Federación Internacional de Baloncesto -FIBA-.
Antes condujo la Confederación Sudamericana de Básquetbol (CONSUBASQUET) entre 1993 y marzo de 2006; y presidente (2009-2014) de FIBA Américas. El 29 de agosto de 2014 fue elegido presidente de la Federación Internacional de Baloncesto -FIBA-, cargo que ocupó hasta el 2019.
Las muestras de dolor de las entidades por el fallecimiento de Muratore
El Comité Olímpico Argentino posteó en su cuenta dela red social X: "El Comité Olímpico Argentino lamenta el fallecimiento de Horacio Muratore, destacado dirigente del deporte. Fue presidente de la Confederación Argentina de Basquet durante muchos años. También presidió la FIBA y FIBA Américas. Acompañamos a su familia y amigos en este momento".
La Liga Nacional de Brasil publicó: "A Liga Nacional de Basquete lamenta o falecimento de Horacio Muratore, um dos grandes dirigentes do basquete mundial. Presidente da Confederação Argentina de Basquete entre 1992 e 2008 e da FIBA entre 2014 e 2019, Muratore ajudou a transformar o basquete nas Américas e em todo o mundo". (La Liga Nacional de Baloncesto lamenta el fallecimiento de Horacio Muratore, uno de los grandes líderes del baloncesto mundial. Como presidente de la Confederación Argentina de Baloncesto (1992-2008) y de la FIBA (2014-2019), Muratore contribuyó a transformar el baloncesto en América y en todo el mundo. Expresamos nuestras condolencias a su familia y amigos).
FIBA Basketball posteó escuetamente, junto a una foto del tucumano: "FIBA Family mourns passing of Honorary President Horacio Muratore". (La familia de la FIBA lamenta el fallecimiento del presidente honorario Horacio Muratore).
En pocas palabras
- Fallecimiento: Murió Horacio Muratore, ex presidente de la CAB y la FIBA, a los 74 años.
- Legado deportivo: Bajo su gestión, Argentina ganó la plata en el Mundial 2002 y el oro olímpico 2004.
- Reconocimientos: Fue presidente de la CAB (1992-2008), FIBA Américas y la FIBA (2014-2019).