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LUTO

Murió el ex presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol y responsable de la Generación Dorada

El deporte argentino está de luto por el fallecimiento del tucumano Horacio Muratore, ex presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol y la FIBA

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Horacio Muratore. Este sábado se produjo el fallecimiento del gran dirigente de la Confederación Argentina de Básquetbol que llegó a dirigir la FIBA.

Horacio Muratore. Este sábado se produjo el fallecimiento del gran dirigente de la Confederación Argentina de Básquetbol que llegó a dirigir la FIBA.

Este sábado se produjo el fallecimiento del destacado dirigente deportivo Horacio Muratore a sus 74 años. El tucumano estuvo al frente de la Confederación Argentina de Básquetbol durante 16 años (1992- 2008) y en el ambiente del deporte argentino hubo muestras de dolor.

Bajo su conducción se desarrolló la Generación Dorada del baloncesto argentino, ganadora de la medalla de plata en el Mundial de Indianápolis 2002 y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Horacio Muratore falleci&oacute; a los 74 a&ntilde;os y dej&oacute; un legado imborrable en el deporte argentino.

Horacio Muratore falleció a los 74 años y dejó un legado imborrable en el deporte argentino.

Muratore: desde la Confederación Argentina de Básquetbol a la FIBA

El tucumano Horacio Muratore, nacido el 29 de noviembre de 1951, comenzó su amor por el básquet en el Club Tucumán BB, donde fue jugador y luego presidente. Contador público de profesión, presidió la Federación Tucumana de Básquetbol durante diez años (1983-1992) y luego la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB).

Tras los logros internacionales con jugadores como Emanuel Manu Ginóbili, Andrés Chapu Nocioni, Luis Scola, Fabricio Oberto, Pepe Sánchez, y otros, llegó a la presidencia de la Federación Internacional de Baloncesto -FIBA-.

Antes condujo la Confederación Sudamericana de Básquetbol (CONSUBASQUET) entre 1993 y marzo de 2006; y presidente (2009-2014) de FIBA Américas. El 29 de agosto de 2014 fue elegido presidente de la Federación Internacional de Baloncesto -FIBA-, cargo que ocupó hasta el 2019.

Las muestras de dolor de las entidades por el fallecimiento de Muratore

El Comité Olímpico Argentino posteó en su cuenta dela red social X: "El Comité Olímpico Argentino lamenta el fallecimiento de Horacio Muratore, destacado dirigente del deporte. Fue presidente de la Confederación Argentina de Basquet durante muchos años. También presidió la FIBA y FIBA Américas. Acompañamos a su familia y amigos en este momento".

Emanuel Manu Gin&oacute;bili fue la figura m&aacute;s destacada que surgi&oacute; del b&aacute;squet argentino bajo la gesti&oacute;n de Horacio Muratore al frente de la Confederaci&oacute;n Argentina de B&aacute;squetbol.

Emanuel Manu Ginóbili fue la figura más destacada que surgió del básquet argentino bajo la gestión de Horacio Muratore al frente de la Confederación Argentina de Básquetbol.

La Liga Nacional de Brasil publicó: "A Liga Nacional de Basquete lamenta o falecimento de Horacio Muratore, um dos grandes dirigentes do basquete mundial. Presidente da Confederação Argentina de Basquete entre 1992 e 2008 e da FIBA entre 2014 e 2019, Muratore ajudou a transformar o basquete nas Américas e em todo o mundo". (La Liga Nacional de Baloncesto lamenta el fallecimiento de Horacio Muratore, uno de los grandes líderes del baloncesto mundial. Como presidente de la Confederación Argentina de Baloncesto (1992-2008) y de la FIBA (2014-2019), Muratore contribuyó a transformar el baloncesto en América y en todo el mundo. Expresamos nuestras condolencias a su familia y amigos).

FIBA Basketball posteó escuetamente, junto a una foto del tucumano: "FIBA Family mourns passing of Honorary President Horacio Muratore". (La familia de la FIBA lamenta el fallecimiento del presidente honorario Horacio Muratore).

En pocas palabras

  • Fallecimiento: Murió Horacio Muratore, ex presidente de la CAB y la FIBA, a los 74 años.
  • Legado deportivo: Bajo su gestión, Argentina ganó la plata en el Mundial 2002 y el oro olímpico 2004.
  • Reconocimientos: Fue presidente de la CAB (1992-2008), FIBA Américas y la FIBA (2014-2019).
Resumen generado por Thinkindot AI

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