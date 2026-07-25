Murió el ex presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol y responsable de la Generación Dorada

Tras los logros internacionales con jugadores como Emanuel Manu Ginóbili, Andrés Chapu Nocioni, Luis Scola, Fabricio Oberto, Pepe Sánchez, y otros, llegó a la presidencia de la Federación Internacional de Baloncesto -FIBA-.

Antes condujo la Confederación Sudamericana de Básquetbol (CONSUBASQUET) entre 1993 y marzo de 2006; y presidente (2009-2014) de FIBA Américas. El 29 de agosto de 2014 fue elegido presidente de la Federación Internacional de Baloncesto -FIBA-, cargo que ocupó hasta el 2019.

Las muestras de dolor de las entidades por el fallecimiento de Muratore

El Comité Olímpico Argentino posteó en su cuenta dela red social X: "El Comité Olímpico Argentino lamenta el fallecimiento de Horacio Muratore, destacado dirigente del deporte. Fue presidente de la Confederación Argentina de Basquet durante muchos años. También presidió la FIBA y FIBA Américas. Acompañamos a su familia y amigos en este momento".

Emanuel Manu Ginóbili fue la figura más destacada que surgió del básquet argentino bajo la gestión de Horacio Muratore al frente de la Confederación Argentina de Básquetbol.

La Liga Nacional de Brasil publicó: "A Liga Nacional de Basquete lamenta o falecimento de Horacio Muratore, um dos grandes dirigentes do basquete mundial. Presidente da Confederação Argentina de Basquete entre 1992 e 2008 e da FIBA entre 2014 e 2019, Muratore ajudou a transformar o basquete nas Américas e em todo o mundo". (La Liga Nacional de Baloncesto lamenta el fallecimiento de Horacio Muratore, uno de los grandes líderes del baloncesto mundial. Como presidente de la Confederación Argentina de Baloncesto (1992-2008) y de la FIBA (2014-2019), Muratore contribuyó a transformar el baloncesto en América y en todo el mundo. Expresamos nuestras condolencias a su familia y amigos).

FIBA Basketball posteó escuetamente, junto a una foto del tucumano: "FIBA Family mourns passing of Honorary President Horacio Muratore". (La familia de la FIBA lamenta el fallecimiento del presidente honorario Horacio Muratore).