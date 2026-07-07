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Rumbo al Mundial de Básquet 2027

Cómo sigue el camino de la Selección argentina de básquet en la clasificación al Mundial 2027

La Selección argentina de básquet derrotó como visitante a Panamá rumbo al Mundial 2027 de Qatar y finalizó la primera fase como escolta del Grupo D, con 3 victorias consecutivas.

Por UNO
Argentina irá por la clasificación.

Argentina irá por la clasificación.

La Selección argentina de básquet derrotó como visitante a Panamá por 96 a 71 en el cierre de la tercera ventana de los Clasificatorios FIBA rumbo al Mundial 2027 de Qatar, finalizó la primera fase como escolta del Grupo D, con un récord de 5-1 y una racha de 3 victorias consecutivas.

La actuación del equipo dirigido por Pablo Prigioni tuvo su respaldo con 7 jugadores anotando en doble dígito. Francisco Caffaro fue el máximo goleador con 15 puntos, además de bajar 9 rebotes. Más atrás estuvieron Gabriel Deck (14), Leandro Bolmaro (13), Juan Fernández (12), Nicolás Laprovittola (11), Facundo Campazzo (10) y Gonzalo Corbalán (10).

La Selección argentina de básquet sigue su camino al Mundial 2027.

La Selección argentina de básquet sigue su camino al Mundial 2027.

Los Clasificatorios al Mundial de Básquet 2027 continuarán en agosto con el inicio de la Segunda Fase, instancia en la que los tres mejores seleccionados del Grupo D se cruzarán con los tres clasificados del Grupo B: Canadá (5-0), Bahamas (2-4) y Puerto Rico (2-4) en la pelea por avanzar.

Lo que viene para la Selección argentina de básquet

Los 3 mejores equipos del Grupo D (Argentina, Uruguay y Panamá) avanzaron a la Segunda Ronda, arrastrando todos los puntos obtenidos en la primera fase y se cruzarán con los 3 mejores del Grupo B (Canadá, Bahamas y Puerto Rico).

La actividad se reanudará el 27 y 31 de agosto, continuará el 26 y 29 de noviembre, y concluirá el 26 de febrero y el 1 de marzo.

Argentina será local en Mar del Plata y no volverá a jugar contra los rivales que ya enfrentó, sino que disputará partidos de ida y vuelta (local y visitante) únicamente contra los tres clasificados del Grupo B.

Las posiciones antes de la segunda ronda son las siguientes: Canadá 6-0; Uruguay y Argentina 5-1; Bahamas, Puerto Rico y Panamá 2-4.

El calendario de Argentina en el Grupo E de las eliminatorias del Mundial de Básquet 2027

  • 27 de agosto vs Puerto Rico (L)
  • 31 de agosto vs Canadá (V)
  • 26 de noviembre vs Bahamas (L)
  • 29 de noviembre vs Canadá (L)
  • 26 de febrero vs Puerto Rico (V)
  • 1 de marzo vs Bahamas (V)

Los 3 mejores y el mejor cuarto se quedarán con los 7 boletos al Mundial de Básquet 2027.

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