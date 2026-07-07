Cómo sigue el camino de la Selección argentina de básquet en la clasificación al Mundial 2027

Lo que viene para la Selección argentina de básquet

Los 3 mejores equipos del Grupo D (Argentina, Uruguay y Panamá) avanzaron a la Segunda Ronda, arrastrando todos los puntos obtenidos en la primera fase y se cruzarán con los 3 mejores del Grupo B (Canadá, Bahamas y Puerto Rico).

La actividad se reanudará el 27 y 31 de agosto, continuará el 26 y 29 de noviembre, y concluirá el 26 de febrero y el 1 de marzo.

Argentina será local en Mar del Plata y no volverá a jugar contra los rivales que ya enfrentó, sino que disputará partidos de ida y vuelta (local y visitante) únicamente contra los tres clasificados del Grupo B.

Las posiciones antes de la segunda ronda son las siguientes: Canadá 6-0; Uruguay y Argentina 5-1; Bahamas, Puerto Rico y Panamá 2-4.

El calendario de Argentina en el Grupo E de las eliminatorias del Mundial de Básquet 2027

27 de agosto vs Puerto Rico (L)

31 de agosto vs Canadá (V)

26 de noviembre vs Bahamas (L)

29 de noviembre vs Canadá (L)

26 de febrero vs Puerto Rico (V)

1 de marzo vs Bahamas (V)

Los 3 mejores y el mejor cuarto se quedarán con los 7 boletos al Mundial de Básquet 2027.