Cómo sigue el camino de la Selección argentina de básquet en la clasificación al Mundial 2027

Lo que viene para la Selección argentina de básquet
Los 3 mejores equipos del Grupo D (Argentina, Uruguay y Panamá) avanzaron a la Segunda Ronda, arrastrando todos los puntos obtenidos en la primera fase y se cruzarán con los 3 mejores del Grupo B (Canadá, Bahamas y Puerto Rico).
La actividad se reanudará el 27 y 31 de agosto, continuará el 26 y 29 de noviembre, y concluirá el 26 de febrero y el 1 de marzo.
Argentina será local en Mar del Plata y no volverá a jugar contra los rivales que ya enfrentó, sino que disputará partidos de ida y vuelta (local y visitante) únicamente contra los tres clasificados del Grupo B.
Las posiciones antes de la segunda ronda son las siguientes: Canadá 6-0; Uruguay y Argentina 5-1; Bahamas, Puerto Rico y Panamá 2-4.
El calendario de Argentina en el Grupo E de las eliminatorias del Mundial de Básquet 2027
- 27 de agosto vs Puerto Rico (L)
- 31 de agosto vs Canadá (V)
- 26 de noviembre vs Bahamas (L)
- 29 de noviembre vs Canadá (L)
- 26 de febrero vs Puerto Rico (V)
- 1 de marzo vs Bahamas (V)
Los 3 mejores y el mejor cuarto se quedarán con los 7 boletos al Mundial de Básquet 2027.