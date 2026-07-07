Registros del Automotor: Nación digitalizará por completo el sistema de información

El propósito central es migrar desde un modelo físico y de territorialidad hacia una plataforma interoperable. Las autoridades argumentaron que las modificaciones prevén una sustancial reducción de costos operativos y una mayor agilidad en la gestión diaria.

Los objetivos detallados por el área de Justicia incluyen:

Digitalización integral de procedimientos administrativos.

Desmaterialización de documentos registrales físicos.

registrales físicos. Fortalecimiento de la capacidad de control por parte de la DNRPA.

Disminución de los tiempos de gestión para el ciudadano.

Incremento de la transparencia y la trazabilidad de las operaciones comerciales.

Continuidad tecnológica en los Registros del Automotor

El nuevo marco da continuidad a herramientas tecnológicas que la Casa Rosada implementó de manera previa. Entre ellas se destacan el Legajo Digital Único y el Certificado Digital Automotor, instrumentos clave para el seguimiento. Asimismo, se mantendrán operativos los sistemas informáticos conocidos bajo las siglas RUNA y RUV.

Apuntan a que todos los trámites de titularización de vehículos se realicen por Internet.

El documento detalla que la ejecución de las reformas se desarrollará de forma gradual en todo el territorio. El texto aclara que el proceso se realizará garantizando la continuidad del servicio para evitar demoras en las transferencias e inscripciones. Del mismo modo, el Ministerio de Justicia remarcó la importancia de resguardar la seguridad jurídica.

Con este traspaso informático, el Estado busca concentrar los datos en bases unificadas de acceso remoto. Esto evitará que los ciudadanos deban concurrir obligatoriamente a las sedes físicas de sus respectivas jurisdicciones para certificar documentación o realizar firmas.

Resultados previstos para el Sistema Registral Automotor

La documentación fija metas específicas para medir el impacto de la modernización. Entre los principales logros esperados se subraya la simplificación de trámites, junto con la eliminación progresiva del soporte papel en todas las transacciones comerciales de vehículos.

Los objetivos detallados por el área de Justicia incluyen la digitalización integral de procedimientos administrativos, la desmaterialización de documentos registrales físicos y el fortalecimiento de la capacidad de control de la DNRPA. Además, se busca la disminución de los tiempos de gestión para el ciudadano y el incremento de la transparencia de las operaciones comerciales.

Los considerandos afirman que la visión final consiste en consolidar un sistema integrado federal, capaz de ofrecer prestaciones completamente digitales desde cualquier punto de la Argentina. Las autoridades concluyeron que el proceso permitirá conservar las fortalezas históricas del modelo, actualizando la infraestructura operativa para las próximas décadas.