El Ministerio de Justicia de la Nación oficializó un programa para transformar el Sistema de los Registros del Automotor. La medida busca despapapelizar oficinas, agilizar la atención y modificar aranceles. El proyecto de modernización abarca a todas las dependencias del país, incluida Mendoza.
Registros del Automotor: Nación digitalizará por completo el sistema de información
La medida busca eliminar todos los trámites presenciales, reducir los aranceles y centralizar la gestión de titularización de los vehículos a través de internet
Los tres ejes del nuevo Sistema Registral Automotor
A través de la resolución 306/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el gobierno nacional estableció las pautas del denominado "Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor". La normativa determina que la Dirección Nacional de los Registros del Automotor (DNRPA) tendrá un plazo de 30 días para presentar el cronograma de los cambios.
La estrategia oficial se estructura sobre tres pilares que impactarán en los usuarios. Primero, se avanzará en la transformación digital de los trámites. Segundo, el plan contempla la evolución de la Dirección Nacional y de los registros seccionales de la provincia. Por último, se ejecutará la adecuación normativa para consolidar el nuevo esquema.
El propósito central es migrar desde un modelo físico y de territorialidad hacia una plataforma interoperable. Las autoridades argumentaron que las modificaciones prevén una sustancial reducción de costos operativos y una mayor agilidad en la gestión diaria.
Los objetivos detallados por el área de Justicia incluyen:
- Digitalización integral de procedimientos administrativos.
- Desmaterialización de documentos registrales físicos.
- Fortalecimiento de la capacidad de control por parte de la DNRPA.
- Disminución de los tiempos de gestión para el ciudadano.
- Incremento de la transparencia y la trazabilidad de las operaciones comerciales.
Continuidad tecnológica en los Registros del Automotor
El nuevo marco da continuidad a herramientas tecnológicas que la Casa Rosada implementó de manera previa. Entre ellas se destacan el Legajo Digital Único y el Certificado Digital Automotor, instrumentos clave para el seguimiento. Asimismo, se mantendrán operativos los sistemas informáticos conocidos bajo las siglas RUNA y RUV.
El documento detalla que la ejecución de las reformas se desarrollará de forma gradual en todo el territorio. El texto aclara que el proceso se realizará garantizando la continuidad del servicio para evitar demoras en las transferencias e inscripciones. Del mismo modo, el Ministerio de Justicia remarcó la importancia de resguardar la seguridad jurídica.
Con este traspaso informático, el Estado busca concentrar los datos en bases unificadas de acceso remoto. Esto evitará que los ciudadanos deban concurrir obligatoriamente a las sedes físicas de sus respectivas jurisdicciones para certificar documentación o realizar firmas.
Resultados previstos para el Sistema Registral Automotor
La documentación fija metas específicas para medir el impacto de la modernización. Entre los principales logros esperados se subraya la simplificación de trámites, junto con la eliminación progresiva del soporte papel en todas las transacciones comerciales de vehículos.
Los objetivos detallados por el área de Justicia incluyen la digitalización integral de procedimientos administrativos, la desmaterialización de documentos registrales físicos y el fortalecimiento de la capacidad de control de la DNRPA. Además, se busca la disminución de los tiempos de gestión para el ciudadano y el incremento de la transparencia de las operaciones comerciales.
Los considerandos afirman que la visión final consiste en consolidar un sistema integrado federal, capaz de ofrecer prestaciones completamente digitales desde cualquier punto de la Argentina. Las autoridades concluyeron que el proceso permitirá conservar las fortalezas históricas del modelo, actualizando la infraestructura operativa para las próximas décadas.