El ejercicio que deja el abdomen plano y reduce los dolores lumbares en pocas semanas

Fortalecer el abdomen no solo tiene un objetivo estético. Un core fuerte cumple un papel fundamental en la estabilidad del cuerpo, mejora la postura y ayuda a prevenir molestias en la zona lumbar. Por eso, es fundamental incorporar ejercicios que trabajen esta región de forma controlada y segura, priorizando la técnica por encima de la cantidad de repeticiones.
Cuál es el ejercicio que fortalece el abdomen y reduce dolores lumbares
Uno de los ejercicios más efectivos para conseguir un abdomen más firme y mejorar la estabilidad de la espalda es la elevación de piernas con control lumbar, un movimiento que se realiza acostado en el suelo y que permite activar especialmente la parte inferior del abdomen, una de las zonas más difíciles de fortalecer.
La clave de este ejercicio no está en levantar las piernas rápidamente, sino en ejecutar cada movimiento de forma lenta y consciente. Al mantener el control durante todo el recorrido, el abdomen permanece activado y la pelvis se estabiliza, lo que contribuye a proteger la zona lumbar y a reducir la sobrecarga sobre la espalda.
Para realizarlo correctamente, primero hay que acostarse boca arriba con las piernas completamente estiradas. Quienes necesiten mayor apoyo pueden colocar las manos debajo de los glúteos para favorecer la estabilidad lumbar. Desde esa posición, elevar lentamente ambas piernas sin despegar la espalda del suelo ni arquear la zona baja. Luego, descender de forma controlada, procurando que los pies no lleguen a tocar el piso antes de comenzar una nueva repetición.
La respiración también desempeña un papel importante. Lo recomendable es mantener un ritmo constante durante todo el ejercicio, evitando contener el aire. De esta manera, lograremos la activación de la musculatura profunda del abdomen y mejoraremos el control del movimiento. En cuanto a las repeticiones, bastará con realizar 3 series de 10 abdominales.
Algo fundamental sobre este ejercicio es destacar la técnica por sobre el número de repeticiones. Si durante la ejecución la zona lumbar comienza a despegarse del suelo o aparece alguna molestia, lo más conveniente es reducir el recorrido de las piernas hasta recuperar una postura correcta.
Realizar pocas repeticiones con buena técnica será mucho más beneficioso que completar muchas de forma incorrecta. Con la práctica constante, este ejercicio ayuda a fortalecer el abdomen, mejorar el control de la pelvis y aumentar la estabilidad del tronco, logrando un vientre plano y firme, al mismo tiempo que reducimos los dolores lumbares.