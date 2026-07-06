Cómo se puede descongelar el freezer de la heladera cuando explota de hielo y sin mojar todo el piso

Por lo tanto, una de las principales causas puede ser una puerta de heladera que cierre mal, una goma desgastada que permite el paso de aire caliente del exterior de la heladera o el constante abrir y cerrar las puertas.

El freezer congelado puede dañar el funcionamiento de la heladera.

¿Qué pasa si no sacamos el hielo del freezer? Básicamente, si no retiramos la bola de hielo, el electrodoméstico pierde eficiencia energética. Esta capa actúa como aislante y obliga al motor a trabajar de más. Aumenta el consumo de electricidad, entran menos alimentos y enfría mal.

Cómo sacar el hielo pegado en el freezer de la heladera paso a paso

El primer paso para retirar el hielo del freezer o congelador es preparar el espacio. Si realizamos un procedimiento inseguro, podemos dañar el funcionamiento de la heladera, mojar los cables y perder alimentos.

Lo primero y principal es desenchufar la heladera y retirar todos los alimentos del interior. Colócalos en una conservadora de alimentos con botellas de hielo para que no pierdan la cadena de frío. Ojo con los alimentos que estaban congelados; si se descongelan, no hay que volverlos a poner en el freezer a menos que los cocines previamente.

Siempre hay que preparar el espacio antes de descongelar el freezer.

Para no inundar el piso de la cocina y evitar charcos, hay que colocar toallas absorbentes o una fuente plana de horno en la zona de goteo de agua. Corre un poco la heladera para que no se vaya el agua hacia los costados o por debajo de la mesada.

Nunca uses cuchillos afilados ni nada que pueda dañar la heladera. Lo recomendable es usar una olla con agua hirviendo dentro del freezer, dejarla que evapore todo el hielo con la puerta cerrada durante 15 minutos y luego retirar los bloques con una espátula de plástico.