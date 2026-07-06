Pese a que el pronóstico del tiempo anticipa mañanas muy frías con temperaturas bajo cero, las tardes en Mendoza tendrán un progresivo aumento de las temperaturas durante esta semana. Hoy se espera que en amanecer sea el segundo más frío de lo que va del año.
Invierno en Mendoza
El pronóstico del tiempo anticipa el segundo amanecer más frío en lo que va del año
El cielo descubierto y las heladas generalizadas provocaron un amanecer muy frío con temperaturas bajo cero, según el pronóstico del tiempo
Así lo indicó el doctor en meteorología Maximiliano Viale a radio Nihuil luego que el domingo se registraran 3,8 grados bajo cero, este lunes la mínima rondará los 3 grados bajo cero en el Gran Mendoza.
Viale destacó que a pesar del aire frío, el cielo estará despejado y la presencia del sol hará subir las temperaturas. Para este lunes se espera que la máxima ronde los 14 grados durante la tarde.
El pronóstico del tiempo anticipó que esta condición se mantendrá por lo menos hasta el miércoles, cuando la máxima podría llegar a los 18 grados con una situación de viento Zonda en altura.