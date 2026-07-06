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Invierno en Mendoza

El pronóstico del tiempo anticipa el segundo amanecer más frío en lo que va del año

El cielo descubierto y las heladas generalizadas provocaron un amanecer muy frío con temperaturas bajo cero, según el pronóstico del tiempo

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Con mañanas muy frías y tardes agradables, el pronóstico del tiempo indica que suben las máximas en los próximos días. Imagen ilustrativa.

Con mañanas muy frías y tardes agradables, el pronóstico del tiempo indica que suben las máximas en los próximos días. Imagen ilustrativa.

Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Pese a que el pronóstico del tiempo anticipa mañanas muy frías con temperaturas bajo cero, las tardes en Mendoza tendrán un progresivo aumento de las temperaturas durante esta semana. Hoy se espera que en amanecer sea el segundo más frío de lo que va del año.

Así lo indicó el doctor en meteorología Maximiliano Viale a radio Nihuil luego que el domingo se registraran 3,8 grados bajo cero, este lunes la mínima rondará los 3 grados bajo cero en el Gran Mendoza.

Viale destacó que a pesar del aire frío, el cielo estará despejado y la presencia del sol hará subir las temperaturas. Para este lunes se espera que la máxima ronde los 14 grados durante la tarde.

El pron&oacute;stico del tiempo indica ma&ntilde;anas muy fr&iacute;as y tardes con temperaturas en ascenso. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo indica mañanas muy frías y tardes con temperaturas en ascenso. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo anticipó que esta condición se mantendrá por lo menos hasta el miércoles, cuando la máxima podría llegar a los 18 grados con una situación de viento Zonda en altura.

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