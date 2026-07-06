El pronóstico del tiempo anticipa el segundo amanecer más frío en lo que va del año

Así lo indicó el doctor en meteorología Maximiliano Viale a radio Nihuil luego que el domingo se registraran 3,8 grados bajo cero, este lunes la mínima rondará los 3 grados bajo cero en el Gran Mendoza.

Viale destacó que a pesar del aire frío, el cielo estará despejado y la presencia del sol hará subir las temperaturas. Para este lunes se espera que la máxima ronde los 14 grados durante la tarde.