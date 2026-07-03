El pronóstico del tiempo anticipa otro día nublado con lloviznas y nevadas aisladas

La mañana del viernes arrancó con una llovizna débil y muy frío. Según el pronóstico del tiempo los días seguirán fríos. Imagen ilustrativa. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

Pronóstico del tiempo para el fin de semana

El sábado se espera otra mañana muy fría con posibles heladas matinales, pero con un leve ascenso de la temperatura ya que se espera una máxima de 7 grados, con cielo cubierto.

Mientras tanto, hacia la noche se espera la ocurrencia de nevadas en la cordillera debido al ingreso de un sistema frontal proveniente del Pacífico.

El domingo, la meteoróloga sostuvo que se despejará, saldrá el sol, habrá heladas y continúa el ascenso de temperaturas con 11 grados de máxima.

Según el pronóstico del tiempo, la semana que viene se mantienen estas condiciones de heladas generales al amanecer y una recuperación progresiva de las temperaturas.