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Invierno en Mendoza

El pronóstico del tiempo anticipa otro día nublado con lloviznas y nevadas aisladas

Las precipitaciones seguirán durante parte de este viernes y desde el sábado empezarán a subir las temperaturas máximas, según el pronóstico del tiempo

Redacción de UNO
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El frío persiste en Mendoza, pero el pronóstico del tiempo anticipa que la semana que viene suben las temperaturas. Imagen ilustrativa.

El frío persiste en Mendoza, pero el pronóstico del tiempo anticipa que la semana que viene suben las temperaturas. Imagen ilustrativa.

Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

El pronóstico del tiempo indica que este viernes será el tercer día consecutivo con el cielo nublado, con mucho frío y posibles lloviznas. El domingo recién saldría el sol y comenzará un proceso de ascenso de las temperaturas la próxima semana.

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó a radio Nihuil que las temperaturas para este viernes seguirán muy bajas y la máxima se espera que sea de 5 grados con posibles lloviznas aisladas y nevadas en algunos sectores.

Además, la especialista indicó que puede haber bancos de niebla en algunas partes de Mendoza por lo que recomendó circular con mucha precaución.

La ma&ntilde;ana del viernes arranc&oacute; con una llovizna d&eacute;bil y muy fr&iacute;o. Seg&uacute;n el pron&oacute;stico del tiempo los d&iacute;as seguir&aacute;n fr&iacute;os. Imagen ilustrativa.

La mañana del viernes arrancó con una llovizna débil y muy frío. Según el pronóstico del tiempo los días seguirán fríos. Imagen ilustrativa.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana

El sábado se espera otra mañana muy fría con posibles heladas matinales, pero con un leve ascenso de la temperatura ya que se espera una máxima de 7 grados, con cielo cubierto.

Mientras tanto, hacia la noche se espera la ocurrencia de nevadas en la cordillera debido al ingreso de un sistema frontal proveniente del Pacífico.

El domingo, la meteoróloga sostuvo que se despejará, saldrá el sol, habrá heladas y continúa el ascenso de temperaturas con 11 grados de máxima.

Según el pronóstico del tiempo, la semana que viene se mantienen estas condiciones de heladas generales al amanecer y una recuperación progresiva de las temperaturas.

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