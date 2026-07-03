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Un hombre guardó una piedra durante años esperando que fuera de oro, pero resultó ser algo más valioso

El hallazgo de un hombre que buscaba oro con un detector de metales resultó ser un meteorito de 4.600 millones de años.

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]

El sueño de todo buscador de metales es encontrar una piedra de gran valor. Sin embargo, la historia del australiano David Hole demuestra que, en ocasiones, el hallazgo más importante no es el oro, sino un descubrimiento con un enorme valor científico.

En 2015, Hole encontró una piedra de 17 kilogramos mientras buscaba oro con un detector de metales en el Parque Regional Maryborough, en Australia. Debido a su gran peso, creyó que en su interior se escondía una enorme pepita de oro.

La piedra que nadie podía romper terminó siendo un tesoro espacial

Durante años intentó abrirla utilizando sierras, taladros e incluso ácido, pero ninguno de sus intentos dio resultado, ya que la piedra era extremadamente resistente. Finalmente, decidió llevarla al Museo de Melbourne, donde los geólogos descubrieron que no se trataba de una roca común ni contenía oro, sino de un meteorito muy poco común.

Los análisis revelaron que era una condrita H5, un tipo de meteorito compuesto principalmente por hierro y pequeños cristales minerales conocidos como cóndrulos. Los científicos estiman que tiene alrededor de 4.600 millones de años, por lo que se formó prácticamente al mismo tiempo que el Sistema Solar.

(Foto: The Sydney Morning Herald/Sim Schluter)

(Foto: The Sydney Morning Herald/Sim Schluter)

Creyó que había encontrado oro, pero la piedra escondía un tesoro de 4.600 millones de años

Los investigadores creen que se originó en el cinturón de asteroides, situado entre Marte y Júpiter. Tras una serie de colisiones, el fragmento fue expulsado de su órbita y terminó llegando a la Tierra, donde habría permanecido entre 100 y 1.000 años antes de ser encontrado.

Aunque David Hole esperaba descubrir oro, su hallazgo resultó ser mucho más valioso para la ciencia. Esta piedra es uno de los 17 ejemplares registrados en el estado australiano de Victoria y constituye una valiosa fuente de información para comprender el origen, la formación y la evolución del Sistema Solar hace miles de millones de años.

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