Se trata de la Magnolia liliflora bir, una variedad de las magnolias liliflora y que muchas veces se la nombra como magnolia liliflora pajarito. Esta curiosidad la hace única en el mundo y qué mejor que conocer más sobre ella.
Magnolia bird, la flor que antes de florecer parece un ave posada entre las ramas del árbol
Este árbol tiene origen en el sudoeste de China, proveniente de regiones como Sichuan y Yunnan donde han sido cultivadas por miles de años, aunque también se la asocia como la “magnolia japonesa”. Hay plantas de porte arbustivo o arbóreo muy populares que enamoran con sus flores grandes y su aroma exquisito. Pero de entre todas las especies que forman este género, hay una en particular que maravilla al mundo y es la Magnolia liliiflora bird.
¿Cómo es posible que una simple flor simule ser una ave? Muy sencillo: la naturaleza es tan increíble que esta flor no es una ilusión ni una alteración digital. Es simplemente la "magnolia pajarito" haciendo de lo suyo. Pues sus pimpollos son los que esconden todo el secreto porque justo antes de que la flor abra, el capullo adopta una forma tan parecida a la de un ave pequeña posada en la rama que resulta difícil de creer que sea algo natural.
El uso de este árbol es en su mayoría decorativo, ya que por lo general es muy elegida para realizar paisajismo y darle un toque único a los hogares. No por nada son las magnolias más elegidas por los amantes de la jardinería.
Lo bueno es que si amaste esta flor y quieres tenerla en casa puedes hacerlo sin problema solo debes saber que hay que ubicarla en donde reciba sol pleno o un espacio donde tenga semisombra. El suelo tiene que tener un buen drenaje y gran cantidad de nutrientes.