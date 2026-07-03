Magnolia bird, la flor que antes de florecer parece un ave posada entre las ramas del árbol

¿Cómo es posible que una simple flor simule ser una ave? Muy sencillo: la naturaleza es tan increíble que esta flor no es una ilusión ni una alteración digital. Es simplemente la "magnolia pajarito" haciendo de lo suyo. Pues sus pimpollos son los que esconden todo el secreto porque justo antes de que la flor abra, el capullo adopta una forma tan parecida a la de un ave pequeña posada en la rama que resulta difícil de creer que sea algo natural.

El uso de este árbol es en su mayoría decorativo, ya que por lo general es muy elegida para realizar paisajismo y darle un toque único a los hogares. No por nada son las magnolias más elegidas por los amantes de la jardinería.

Esta especie lleva el nombre "liliflora" en referencia al lirio, pero se la conoce simplemente como "la flor pajarito".

Lo bueno es que si amaste esta flor y quieres tenerla en casa puedes hacerlo sin problema solo debes saber que hay que ubicarla en donde reciba sol pleno o un espacio donde tenga semisombra. El suelo tiene que tener un buen drenaje y gran cantidad de nutrientes.