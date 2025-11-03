El imponente árbol para casa: no rompe el suelo, da mucha sombra y resiste a la sequía

Uno de los principales inconvenientes es que las raíces pueden levantar la vereda o la banqueta, y su reparación suele ser costosa. Además, en zonas áridas resulta difícil mantenerlos vivos, ya que no todos los árboles toleran la sequía. Por eso, te contamos sobre un árbol que, además de decorativo, es ideal para plantar en casa.

quiebra hacha (Quercus rugosa). (2)

El imponente árbol que no rompe el suelo, da mucha sombra y resiste a la sequía

El árbol ideal para casa es el encino quiebra hacha (Quercus rugosa). Este ejemplar puede llegar a medir hasta 8 metros, sus hojas son elíptico-obovadas y una copa arbórea redonda, esta forma proporciona una sombra ideal.