La palmera más alta del mundo está en América del Sur: posee la altura de un edificio de 20 pisos

Este gigante no es un árbol cualquiera: es la palmera más alta del mundo, un verdadero récord natural que nos recuerda la grandeza escondida en los rincones más remotos de nuestra tierra. Te contamos en que lugar de América del Sur se encuentra.

_palma de cera del Quindío (Ceroxylon quindiuense) (1)

Según Record Guinness, el nombre de esta maravilla es la palma de cera del Quindío (Ceroxylon quindiuense), y se encuentra en el Valle de Cocora, en Colombia. Esta palma no es solo un árbol: es un símbolo de resistencia, biodiversidad y patrimonio cultural.