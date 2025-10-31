Entre ellas, una ciudad se ha destacado por su impresionante compromiso con la bicicleta, tanto como medio de transporte cotidiano como espacio de encuentro ciudadano. Te contamos en qué lugar de América del Sur se encuentra la ciclovía más larga del mundo.

Ciclovia colombia (1)

La ciudad de América del Sur con la ciclovía más larga del mundo: supera los 600 km

La ciudad en cuestión es Bogotá, la capital de Colombia, pionera en la creación de espacios dedicados a la movilidad en dos ruedas. Desde hace décadas, Bogotá ha apostado por una red de ciclorutas permanentes que atraviesan prácticamente toda la ciudad, conectando barrios, parques, universidades y zonas comerciales.