La ciudad sumergida bajo el océano más antigua del mundo

Sus calles eran estrechas pero bien definidas, y cada edificio estaba cuidadosamente planeado. La ciudad contaba con tumbas, plazas y posiblemente zonas de comercio, lo que revela que era un lugar vibrante, lleno de vida y movimiento.

Pelvotrovi

Por qué esta ciudad quedo sumergida bajo el océano

Se estima que la ciudad de Pavlopetri quedó sumergida alrededor del año 1000 a.C., víctima de los cambios naturales: movimientos sísmicos, tsunamis y la lenta subida del nivel del mar la condenaron a permanecer bajo el agua. Y, sin embargo, lejos de desaparecer, la ciudad se ha conservado casi intacta bajo el océano.

Sus calles, los contornos de sus edificios y hasta sus tumbas se pueden explorar, aunque hoy sea con buceo o imágenes submarinas de alta tecnología. Es un viaje al pasado que combina misterio, belleza y un poco de melancolía por lo efímero de la existencia humana.

Lo más fascinante de la ciudad de Pavlopetri es que no solo es una ventana a la vida cotidiana de una civilización antigua, sino que también es un recordatorio de nuestra fragilidad frente a la naturaleza. Allí, bajo apenas tres o cuatro metros de agua, podemos tocar, con la mirada, un mundo que existió mucho antes de que se construyeran ciudades modernas, carreteras o aeropuertos. Es una lección de historia, arte y resiliencia.