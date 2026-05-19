Una ciudad vive una situación insólita, está invadida por más de 700 gallinas que conviven diariamente con los habitantes del lugar. Lo que comenzó como un pequeño abandono terminó convirtiéndose en un fenómeno urbano que mezcla sorpresa, preocupación y debate entre los vecinos.
Hace doce años abandonaron 40 gallinas, hoy invaden una ciudad y son 700: buscan una empresa que se haga cargo
Vecinos de una ciudad reclaman soluciones ante la proliferación de más de 700 gallinas, cuya población creció exponencialmente desde un abandono inicial de 40 ejemplares.
Muchos habitantes de la ciudad consideran que la presencia de estas aves ya representa una verdadera invasión y que requiere una solución urgente. Sin embargo, ni el gobierno local ni una empresa especializada han logrado hacerse cargo definitivamente de las gallinas.
Hace doce años abandonaron 40 gallinas, hoy invaden una ciudad y son 700: buscan una empresa que se haga cargo
Cuando el Ayuntamiento de Torrevieja inauguró el Parque de las Naciones en la década de 1990, uno de los espacios verdes más grandes de la ciudad, con casi 40.000 metros cuadrados, un lago con forma del continente europeo y áreas recreativas, el lugar se convirtió en el hogar de animales como patos, gansos y pavos reales.
Todo cambió en 2014, cuando un vecino habría abandonado alrededor de 40 gallinas en el parque. Con el paso del tiempo, la falta de control y la alimentación proporcionada por algunas personas permitieron que las aves se reprodujeran rápidamente hasta superar las 700 en esta ciudad de España.
Las gallinas se apropian de la ciudad
Actualmente, las autoridades y los residentes buscan que una empresa especializada se haga cargo del cuidado y traslado de las aves. El objetivo es reubicarlas en espacios adecuados, evitando su sacrificio y garantizando una convivencia segura tanto para los animales como para los vecinos.
Sin embargo, trasladar a cientos de gallinas no es una tarea sencilla. Muchas de ellas están acostumbradas a deambular libremente por parques, calles y avenidas de la ciudad, por lo que capturarlas y reubicarlas requiere planificación, experiencia y paciencia.
De hecho, la retirada de gallinas, gallos y pollos de las calles de Torrevieja ya había sido adjudicada a una empresa. No obstante, la compañía finalmente rechazó el contrato porque no tenía un lugar donde alojar a todas las aves. La situación abrió un debate sobre la responsabilidad ciudadana y el manejo de animales abandonados.