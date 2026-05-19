Hace doce años abandonaron 40 gallinas, hoy invaden una ciudad y son 700: buscan una empresa que se haga cargo

Cuando el Ayuntamiento de Torrevieja inauguró el Parque de las Naciones en la década de 1990, uno de los espacios verdes más grandes de la ciudad, con casi 40.000 metros cuadrados, un lago con forma del continente europeo y áreas recreativas, el lugar se convirtió en el hogar de animales como patos, gansos y pavos reales.

Todo cambió en 2014, cuando un vecino habría abandonado alrededor de 40 gallinas en el parque. Con el paso del tiempo, la falta de control y la alimentación proporcionada por algunas personas permitieron que las aves se reprodujeran rápidamente hasta superar las 700 en esta ciudad de España.

Gallinas en torrevieja

Las gallinas se apropian de la ciudad

Actualmente, las autoridades y los residentes buscan que una empresa especializada se haga cargo del cuidado y traslado de las aves. El objetivo es reubicarlas en espacios adecuados, evitando su sacrificio y garantizando una convivencia segura tanto para los animales como para los vecinos.

Sin embargo, trasladar a cientos de gallinas no es una tarea sencilla. Muchas de ellas están acostumbradas a deambular libremente por parques, calles y avenidas de la ciudad, por lo que capturarlas y reubicarlas requiere planificación, experiencia y paciencia.

De hecho, la retirada de gallinas, gallos y pollos de las calles de Torrevieja ya había sido adjudicada a una empresa. No obstante, la compañía finalmente rechazó el contrato porque no tenía un lugar donde alojar a todas las aves. La situación abrió un debate sobre la responsabilidad ciudadana y el manejo de animales abandonados.