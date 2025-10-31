Halloween en la Arístides: una multitud tiñó de color y alegría "macabra" la emblemática avenida de Ciudad

Halloween en la Arístides - Ulpiano Suarez Ulpiano Suarez participó con su familia. Aquí, saludando a uno de los tantos personajes de terror que circulaban por la Arístides. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

También agradeció al sector privado por su compromiso: “Los empresarios y emprendedores de la Arístides entendieron que debemos trabajar juntos. El resultado está aquí”.

Es la primera vez que la Ciudad de Mendoza organiza un festejo de Halloween en el corazón del turismo y la gastronomía. Sobre la Arístides se montaron stands de merchandising y golosinas alusivas, hubo DJs en vivo, concurso de disfraces con premios en dinero, desfile de cosplay y hasta un sector de videojuegos.

Halloween en la Arístides Niños, jóvenes y adultos por igual se animaron a mostrar sus tenebrosos personajes en plena calle Arístides. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Desfiles, música y premios al mejor disfraz

El gran desfile de cosplay fue uno de los momentos más esperados de la noche. Participantes caracterizados como personajes del cine, los videojuegos y el animé compitieron por premios en efectivo.

El primer lugar de este concurso en Halloween fue para la representación de Okami, el segundo para Hatsune Miku y el tercero para Huggy Wuggy, con galardones de $200.000, $150.000 y $100.000, respectivamente.

La propuesta en plena Arístides se extendió entre Tiburcio Benegas y Martínez de Rozas, con dos escenarios simultáneos que mantuvieron la energía durante toda la jornada.

Halloween en la Arístides Familias completas asistieron el jueves a Halloween en la Arístides. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

En el extremo norte de la Arístides, DJ Black Jagg y PRØ – ZACK hicieron vibrar al público; mientras que en el sur Renzo Lorca cerró la noche con un set lleno de ritmo.

Una celebración para favorecer la economía circular

"Estos eventos fomentan la economía circular y eso es a lo que apuntamos en la Ciudad, que los emprendedores tengan su lugar en el marco de propuestas de alto nivel artístico para que disfruten las familias completas, desde los abuelos y padres hasta los niños", expresó Laura Fuertes, subsecretaria de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Halloween en la Arístides La Municipalidad estimó que unas 10.000 personas formaron parte de esta primera edición de Halloween en la Arístides. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Fuertes se refirió de este modo a la inclusión de toda la comunidad que generó Halloween en la Arístides. "Arrancó al atardecer con niños y adultos disfrazados todos, jugando y consumiendo bebidas y comidas hasta terminar a la noche con los jóvenes bailando música electrónica que es lo que caracteriza a la Arístides", aportó.

La Arístides transformada en un set de película

Es que entre los atractivos de Halloween en la Arístides hubo stands de maquillaje artístico, puestos de fotografía, juegos interactivos, torneos de videojuegos y sorteos.

Los locales gastronómicos de la Arístides ofrecieron promociones y cócteles temáticos, mientras que las decoraciones con calaveras, murciélagos y luces de colores tenues crearon una atmósfera única que fusionó el espíritu de Halloween con la identidad vibrante de la Arístides.

Halloween en la Arístides Hasta un auto fue intervenido para la ocasión. Y esta hermosa brujita se llevó una postal del momento. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Con un balance positivo para la municipalidad de la Ciudad, Halloween en la Arístides busca consolidarse desde su primera edición como una de las celebraciones más convocantes del año.

Halloween en la Arístides Sobre la Arístides se instalaron stands de productos y golosinas que estaban ambientados a la celebración de Halloween. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

La propuesta logró reunir a miles de mendocinos y turistas en un espacio pensado para compartir y disfrutar, posicionando a la Ciudad de Mendoza como un escenario de encuentro, cultura y entretenimiento.