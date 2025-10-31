Halloween en la Arístides: una multitud tiñó de color y alegría "macabra" la emblemática avenida de Ciudad

La avenida Arístides Villanueva se transformó en un gran corredor de color, luces y personajes en la noche del jueves, cuando alrededor de 10.000 personas se sumaron a la primera edición de Halloween en la Arístides, una celebración que fusionó gastronomía, creatividad y diversión en uno de los puntos turísticos y gastronómicos más concurridos de la Ciudad de Mendoza.
Unas 10.000 personas convocó la primera edición de Halloween en la Arístides, que convirtió la tradicional avenida gastronómica en una gran fiesta temática
Desde temprano, amigos, familias, parejas y niños comenzaron a llegar para disfrutar la jornada. Entre calabazas, telas de araña y decoraciones alusivas, bares y restaurantes de la Arístides se sumaron al festejo con ambientaciones especiales, promociones y menús temáticos. El resultado: una verdadera pasarela de disfraces que llenó de vida la avenida hasta cerca de la medianoche.
Junto a su familia, el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez participó del evento organizado por su municipio y destacó la convocatoria. “Estoy feliz por la respuesta de los vecinos y visitantes que han copado esta avenida tan importante de la Ciudad y la han dinamizado. Esto es importante para el sector gastronómico y comercial. Vimos a familias enteras disfrutando de Halloween”, declaró.
También agradeció al sector privado por su compromiso: “Los empresarios y emprendedores de la Arístides entendieron que debemos trabajar juntos. El resultado está aquí”.
Es la primera vez que la Ciudad de Mendoza organiza un festejo de Halloween en el corazón del turismo y la gastronomía. Sobre la Arístides se montaron stands de merchandising y golosinas alusivas, hubo DJs en vivo, concurso de disfraces con premios en dinero, desfile de cosplay y hasta un sector de videojuegos.
Desfiles, música y premios al mejor disfraz
El gran desfile de cosplay fue uno de los momentos más esperados de la noche. Participantes caracterizados como personajes del cine, los videojuegos y el animé compitieron por premios en efectivo.
El primer lugar de este concurso en Halloween fue para la representación de Okami, el segundo para Hatsune Miku y el tercero para Huggy Wuggy, con galardones de $200.000, $150.000 y $100.000, respectivamente.
La propuesta en plena Arístides se extendió entre Tiburcio Benegas y Martínez de Rozas, con dos escenarios simultáneos que mantuvieron la energía durante toda la jornada.
En el extremo norte de la Arístides, DJ Black Jagg y PRØ – ZACK hicieron vibrar al público; mientras que en el sur Renzo Lorca cerró la noche con un set lleno de ritmo.
Una celebración para favorecer la economía circular
"Estos eventos fomentan la economía circular y eso es a lo que apuntamos en la Ciudad, que los emprendedores tengan su lugar en el marco de propuestas de alto nivel artístico para que disfruten las familias completas, desde los abuelos y padres hasta los niños", expresó Laura Fuertes, subsecretaria de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.
Fuertes se refirió de este modo a la inclusión de toda la comunidad que generó Halloween en la Arístides. "Arrancó al atardecer con niños y adultos disfrazados todos, jugando y consumiendo bebidas y comidas hasta terminar a la noche con los jóvenes bailando música electrónica que es lo que caracteriza a la Arístides", aportó.
La Arístides transformada en un set de película
Es que entre los atractivos de Halloween en la Arístides hubo stands de maquillaje artístico, puestos de fotografía, juegos interactivos, torneos de videojuegos y sorteos.
Los locales gastronómicos de la Arístides ofrecieron promociones y cócteles temáticos, mientras que las decoraciones con calaveras, murciélagos y luces de colores tenues crearon una atmósfera única que fusionó el espíritu de Halloween con la identidad vibrante de la Arístides.
Con un balance positivo para la municipalidad de la Ciudad, Halloween en la Arístides busca consolidarse desde su primera edición como una de las celebraciones más convocantes del año.
La propuesta logró reunir a miles de mendocinos y turistas en un espacio pensado para compartir y disfrutar, posicionando a la Ciudad de Mendoza como un escenario de encuentro, cultura y entretenimiento.