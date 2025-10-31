Un hombre murió en un accidente frontal entre dos autos y otro joven quedó herido de gravedad

El accidente ocurrió pasadas las 5.30 de este viernes sobre el carril Urquiza al 2000, a la altura de calle San Francisco del Monte, en Guaymallén.

accidente fatal guaymallen 2 Las víctimas del accidente tuvieron que ser rescatadas por Bomberos tras el choque frontal en Guaymallén. Foto: Gentileza

Ariel Gustavo Andía, de 47 años, iba al mando de un Fiat Uno hacia el sur, mientras que el joven de 21 años iba al mando de un VW Gol Trend hacia el norte.