Un hombre de 47 años murió tras un accidente entre dos autos que chocaron de frente en Guaymallén. El otro conductor, un joven de 21 años, sufrió graves heridas y fue internado en el Hospital Central. Tal fue la magnitud del impacto que las dos víctimas quedaron atrapadas en sus vehículos.
Un hombre murió en un accidente frontal entre dos autos y otro joven quedó herido de gravedad
La víctima fatal del accidente tenía 47 años y el herido tiene 21 años, quien fue trasladado al Hospital Central. Ocurrió en Guaymallén
El accidente ocurrió pasadas las 5.30 de este viernes sobre el carril Urquiza al 2000, a la altura de calle San Francisco del Monte, en Guaymallén.
Ariel Gustavo Andía, de 47 años, iba al mando de un Fiat Uno hacia el sur, mientras que el joven de 21 años iba al mando de un VW Gol Trend hacia el norte.
Una víctima fatal en un accidente en Guaymallén
Tras el choque frontal las víctimas quedaron atrapadas dentro de sus autos. Llegó la Policía, ambulancias y Bomberos, quienes sacaron a los dos hombres y constataron que ambos circulaban solos, ya que no había otros ocupantes.
Los médicos constataron que Andía había muerto en el lugar como consecuencia del accidente, mientras que el joven sufrió varias fracturas y fue trasladado al Hospital Central.