Video: así fueron las feroces llamas que quemaron por completo cabañas en El Carrizal

Cómo fue el incendio de El Carrizal

Durante la noche del jueves, el camping Shangri, Ex YPF, fue escenario de un grave incendio que afectó a un complejo de 6 cabañas, las cuales fueron reducidas a cenizas por completo, producto de las llamas. De acuerdo a la información brindada por los Bomberos, el fuego se declaró pasada las 21 y tardaron más de 3 horas en poder controlarlo y extinguirlo.

Este importante siniestro ocurrió en uno de los campings más populares que tiene El Carrizal, del departamento de Luján de Cuyo. Varias dotaciones de Bomberos debieron asistir al lugar para poder controlar las feroces llamas que tomaban por completo a un grupo de cabañas del lugar.

De acuerdo a los testimonios de los vecinos que se acercaron al complejo de cabañas del camping Shangri, Ex YPF, inclusive pasada la medianoche, habiendo pasado más de 3 horas, los Bomberos continuaban con tareas para extinguir por completo el fuego.

Incendio el carrizal El incendio en El Carrizal se inició cerca de las 21.

Además de destruir por completo 6 cabañas, el feroz incendio afectó a otros inmuebles del lugar y vehículos como lanchas. Las causas del siniestro son investigadas por el destacamento de El Carrizal.

La información oficial revela que producto del incendio, las pérdidas serían únicamente materiales y no se habrían reportado heridos.