Uno de los campings más populares de El Carrizal fue escenario de un incendio de grandes dimensiones que consumieron por completo un complejo de cabañas. Las feroces llamas fueron controladas por varias dotaciones de Bomberos, y se espera que se esclarezca el motivo por el cual se inició este siniestro, que no dejó ningún tipo de heridos.
Video: así fueron las feroces llamas que quemaron por completo cabañas en El Carrizal
El feroz incendio dejó grandes pérdidas materiales en uno de los campings de El Carrizal
Las pérdidas materiales de las 6 cabañas, afectadas por las feroces llamas del incendio que agobió a uno de los campings de El Carrizal, fue total y es que las dotaciones de los Bomberos que asistieron tardaron más de 3 horas en extinguir el siniestro. Las imágenes compartidas por los vecinos del lugar fueron impactantes, mostrando el drama que se vivía en un momento de desesperación.
Video: así fueron las llamas que destruyeron las cabañas de El Carrizal
Los vecinos de El Carrizal mostraron el drama que se vivió mientras las feroces llamas del incendio consumían las cabañas y vehículos afectados por el fuego.
Cómo fue el incendio de El Carrizal
Durante la noche del jueves, el camping Shangri, Ex YPF, fue escenario de un grave incendio que afectó a un complejo de 6 cabañas, las cuales fueron reducidas a cenizas por completo, producto de las llamas. De acuerdo a la información brindada por los Bomberos, el fuego se declaró pasada las 21 y tardaron más de 3 horas en poder controlarlo y extinguirlo.
Este importante siniestro ocurrió en uno de los campings más populares que tiene El Carrizal, del departamento de Luján de Cuyo. Varias dotaciones de Bomberos debieron asistir al lugar para poder controlar las feroces llamas que tomaban por completo a un grupo de cabañas del lugar.
De acuerdo a los testimonios de los vecinos que se acercaron al complejo de cabañas del camping Shangri, Ex YPF, inclusive pasada la medianoche, habiendo pasado más de 3 horas, los Bomberos continuaban con tareas para extinguir por completo el fuego.
Además de destruir por completo 6 cabañas, el feroz incendio afectó a otros inmuebles del lugar y vehículos como lanchas. Las causas del siniestro son investigadas por el destacamento de El Carrizal.
La información oficial revela que producto del incendio, las pérdidas serían únicamente materiales y no se habrían reportado heridos.