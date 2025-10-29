Un incendio destruyó una casa y un corral con 70 chanchitos

La víctima explicó a los Bomberos que su hija estaba en la propiedad preparándole una merienda a su hermana menor cuando se desató el fuego. Las llamas alcanzaron un nylon y en cuestión de segundos tomó toda la propiedad que sufrió daños totales.

incendio-ibazeta-bomberos-05.jpg Los bomberos observan los restos del siniestro y controlan las cenizas, para evitar que se reavive el fuego.

La familia criaba chanchos en un corral ubicado en las afueras de la vivienda. Los 70 animales murieron sin posibilidad de ser rescatados.