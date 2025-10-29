Un incendio destruyó este miércoles una casa en San Rafael y alcanzó a un corral donde había 70 chanchitos, de los cuales no sobrevivió ninguno. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Luis Rojo y Abete, en el distrito Salto de las Rosas.
Un incendio destruyó una casa y un corral con 70 chanchitos
El siniestro ocurrió en calles Luis Rojo y Abete cuando se prendió fuego un nylon. Bomberos de la Policía y Voluntarios de San Rafael trabajaron para controlarlo
La víctima explicó a los Bomberos que su hija estaba en la propiedad preparándole una merienda a su hermana menor cuando se desató el fuego. Las llamas alcanzaron un nylon y en cuestión de segundos tomó toda la propiedad que sufrió daños totales.
La familia criaba chanchos en un corral ubicado en las afueras de la vivienda. Los 70 animales murieron sin posibilidad de ser rescatados.
Personal de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para controlar el siniestro.