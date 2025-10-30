El insólito accidente que sufrió un jugador de 8 años: está con muerte cerebral

Benicio, de ocho años de edad, se encuentra en estado crítico con muerte cerebral en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, tras haber protagonizado un trágico accidente en la noche del miércoles, cuando jugaba en el club de Quilmes.
El pequeño era jugador de básquet infantil en el club Argentino de Quilmes, donde había concluido el entrenamiento y jugaba con sus amigos cuando se le precipió un arco de handball. Producto del accidente, el chico recibió un gran impacto en la cabeza.
Ante la urgencia, el menor fue ingresado en el Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes con un traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia otorrino-faríngea y paro cardiorrespiratorio. Cuando lo estabilizaron, fue trasladado al hospital del El Cruce de Florencio Varela.
Luego del accidente que dejó con muerte cerebral a Benicio, jugador de las inferiores de básquet, emitió un comunicado:
Además, según se conoció en las últimas horas, la familia del estudiante del colegio Nazaret de Quilmes pide una cadena de oración ya que el pequeño está con muerte cerebral. Asimismo, el pequeño debió ser sometido a una cirugía de urgencia.