El insólito accidente que sufrió un jugador de 8 años: está con muerte cerebral

Consternación por el accidente que sufrió Benicio, un chico de las inferiores de básquet del Club Argentino de Quilmes de Florencio Varela.

Ante la urgencia, el menor fue ingresado en el Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes con un traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia otorrino-faríngea y paro cardiorrespiratorio. Cuando lo estabilizaron, fue trasladado al hospital del El Cruce de Florencio Varela.

El incidente ocurrió cuando el niño se trepó al mencionado objeto que, al no encontrarse amurado al suelo, se deslizó y derivó en el trágico accidente.

Accidente trágico: el comunicado del Club Argentino de Quilmes

Luego del accidente que dejó con muerte cerebral a Benicio, jugador de las inferiores de básquet, emitió un comunicado:

Tras el accidente, el Club Argentino de Quilmes emitió un comunicado.

Además, según se conoció en las últimas horas, la familia del estudiante del colegio Nazaret de Quilmes pide una cadena de oración ya que el pequeño está con muerte cerebral. Asimismo, el pequeño debió ser sometido a una cirugía de urgencia.