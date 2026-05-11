Cometieron un secuestro pero la banda terminó detenida en cuestión de minutos

secuestro cordoba 2 La Policía Anti Secuestros de Córdoba realizó los allanamientos.

El secuestro frustrado en Córdoba

La investigación comenzó a fines del año pasado cuando la hija de una de las víctimas del secuestro se contactó con el 911 y advirtió que recibió mensajes amenazantes y fotos enviadas desde el celular de su padre.

En medio de la pesquisa, los agentes también recibieron el llamado de vecinos de dicho barrio, quienes denunciaron escuchar gritos y observar a una banda armada en una casa ubicada en las inmediaciones de ese lugar en Córdoba.

Con los datos obtenidos, se realizó un procedimiento cerrojo y tras irrumpir en la vivienda se logró la detención de uno de los implicados en el secuestro de armas y estupefacientes. Los demás involucrados se dieron a la fuga, señala el parte policial que se informó de manera oficial por las autoridades de Córdoba.

Con el avance de la investigación, a cargo de la Fiscalía Federal 2 de Carlos Casas Noblegase, se logró identificar al resto de la banda y en las últimas horas cayó el último de los acusados. Tras esta última detención, ahora todos los integrantes de la organización criminal quedaron imputados por secuestro extorsivo agravado y alojados tras las rejas.