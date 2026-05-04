Una pareja está acusada de engañar a un hombre por Facebook para secuestrarlo y sacarle $1 millón a su familia

secuestro maipu El lugar donde se encontró la víctima del secuestro con la mujer.

El secuestro para sacar dinero

Los secuestradores maniataron con precintos al hombre. Lo amenazaron con un arma de fuego, le sacaron su teléfono celular y le pidieron que lo desbloquee. De esta forma le sustrajeron $94.000 de su cuenta bancaria. Pero como no tenía más dinero, lo obligaron a que les escriba a sus familiares para pedirles más plata.

Ya promediaban las 7 de la mañana cuando le llegaron los mensajes al hermano mayor del secuestrado. También a su madre. Los familiares transfirieron en 4 ocasiones sumas que rondaron los $950.000. En los textos la excusa era: "Me trajo engañada una chica y era menor. Ahora estoy acá con los padres que me piden $2 millones".

La madre de la víctima del secuestro se dirigió a una comisaría para realizar la denuncia. En ese mismo momento recibió una foto por WhatsApp desde el número de su hijo donde se lo veía maniatado y apuntado con un arma de fuego.

Finalmente, el secuestro terminó cerca de las 22 cuando el hombre fue subido a un vehículo y lo liberaron en las inmediaciones de la zona industrial del carril Rodríguez Peña.

secuestro ariadna guzman Ariadna Guzmán, la mujer imputada por el secuestro en Maipú.

Los detenidos por el secuestro

La investigación por el secuestro avanzó rápidamente con el cruce de información entre las transferencia de dinero, la ubicación de los teléfonos celulares y, especialmente, el perfil de Facebook de la mujer que había contactado a la víctima esa madrugada.

El 30 de agosto siguiente, 5 días después del secuestro, un operativo policial de rutina detuvo un vehículo que tenía los números de identificación adulterados. En su interior se encontraban Ariadna Camila Guzmán (27), su pareja Eduardo Alfredo Castillo (38) y Paulo Maximiliano Orellano (42). Además tenían una pistola calibre 380.

Los tres quedaron imputados por la portación ilegal de arma de fuego y por encubrimiento. Pero la pareja detenida ya estaba siendo buscada en el expediente por el secuestro. Ella y Paulo Orellano, quedaron imputados en esa causa.

En los últimos días, la jueza Mirna Montaldi dictó la prisión preventiva de la pareja detenida. En tanto que ordenó la libertad de Paulo Orellano ya que la víctima del secuestro no lo reconoció en una rueda de personas, aunque seguirá vinculado con la investigación.