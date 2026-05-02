Para cualquier mendocino en la década de los '90 y 2000, mencionar la palabra Cacano remitía al ambiente de la noche en Chacras de Coria. El boliche ubicado en la plaza de esa localidad solía recibir a importantes artistas a nivel nacional. Su dueño, que tenía el mismo apodo, era toda una celebridad del mundo under. Pero más acá en el tiempo, Alejandro Cabanillas (61) terminó siendo mencionado en un puñado de causas penales. Incluso su hijo también quedó vinculado al secuestro de una mujer en Ciudad, aunque ahora logró evita ir a juicio por esa causa.
El extraño caso del secuestro de una mujer por el cual el hijo del Cacano evitó ir a juicio
El joven de 32 años está imputado por un secuestro de una mujer que habría ocurrido hace 3 años en Ciudad pero llegó a un acuerdo con la Fiscalía
Matías Alejandro Cabanillas tiene 32 años. El hijo del Cacano fue detenido el 21 de mayo de 2023 luego de un procedimiento policial que se realizó en la Sexta Sección. Esa tarde, una mujer de 30 años interceptó a uniformados que patrullaban la zona y dijo que la habían mantenido cautiva toda la noche en una especie de aguantadero ubicado en calle Olascoaga.
Según dijo la denunciante en ese momento y luego amplió en el expediente por el secuestro, cerca de las 2 de la madrugada estaba en una esquina de la Cuarta Sección cuando dos hombres la invitaron a salir. Ella aceptó y la llevaron en un taxi hasta el domicilio de la Sexta Sección. En el interior la amenazaron con destornilladores, la obligaron a fumar crack y a tomar al menos 6 pastilla. Le dijeron que si escapaba la iban a "enterrar en el patio".
Uno de los secuestradores se retiró durante la noche. La mujer declaró que logró escapar cuando el otro atacante se quedó dormido. De hecho, cuando la Policía irrumpió en el lugar se encontró con Matías Cabanillas, el hijo de Cacano, descansando en el piso de una de las habitaciones. Quedó detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de armas.
La causa judicial por el secuestro
Matías Cabanillas recuperó la libertad al poco tiempo al no tener antecedentes condenatorios. La denunciante tampoco se presentó ni contestó los llamados de la Justicia en el último tiempo. Por esto que la defensa del sospechoso llegó a un acuerdo con la Fiscalía para realizar una suspensión de juicio a prueba.
En la probation se establecieron ciertas normas que el acusado de secuestro deberá cumplir durante 2 años para terminar sobreseído en la causa. Entre las reglas de conducta se encuentra fijar domicilio, presentarse ante la Justicia cuando sea requerido, una prohibición de acercamiento a la denunciante, no volver a cometer delitos y realizar un tratamiento para adicciones.
En caso de que el hijo de Cacano incumpla alguna de estas condiciones se revocará el acuerdo y deberá enfrentar un juicio por el caso de secuestro.
La situación de Cacano padre
Alejandro Cacano Cabanillas (61) también ha estado involucrado en causas similares a la de su hijo, por delitos cometidos contra las mujeres. De hecho estuvo varios meses presos cumpliendo una condena por hechos de violencia de género.
Tras recuperar su libertad, quedó envuelto en otra denuncia el 12 de diciembre pasado. Su pareja denunció que la abusó sexualmente en la casa del empresario en Chacras de Coria. Fue detenido, imputado y alojado en la cárcel hasta el mes de febrero cuando accedió al beneficio del arresto domiciliario. Justamente la semana pasada su defensa logró que le otorguen la libertad, aunque el Cacano Cabanillas continuará siendo investigado.