El extraño caso del secuestro de una mujer por el cual el hijo del Cacano evitó ir a juicio

violencia de género cacano bar alejandro cabanillas.jpg El bar Cacano dominaba la noche under de Chacras de Coria.

Uno de los secuestradores se retiró durante la noche. La mujer declaró que logró escapar cuando el otro atacante se quedó dormido. De hecho, cuando la Policía irrumpió en el lugar se encontró con Matías Cabanillas, el hijo de Cacano, descansando en el piso de una de las habitaciones. Quedó detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de armas.

La causa judicial por el secuestro

Matías Cabanillas recuperó la libertad al poco tiempo al no tener antecedentes condenatorios. La denunciante tampoco se presentó ni contestó los llamados de la Justicia en el último tiempo. Por esto que la defensa del sospechoso llegó a un acuerdo con la Fiscalía para realizar una suspensión de juicio a prueba.

En la probation se establecieron ciertas normas que el acusado de secuestro deberá cumplir durante 2 años para terminar sobreseído en la causa. Entre las reglas de conducta se encuentra fijar domicilio, presentarse ante la Justicia cuando sea requerido, una prohibición de acercamiento a la denunciante, no volver a cometer delitos y realizar un tratamiento para adicciones.

En caso de que el hijo de Cacano incumpla alguna de estas condiciones se revocará el acuerdo y deberá enfrentar un juicio por el caso de secuestro.

alejandro cabanillas cacano3.jpg El Cacano Cabanillas también enfrenta una denuncia por abuso sexual.

La situación de Cacano padre

Alejandro Cacano Cabanillas (61) también ha estado involucrado en causas similares a la de su hijo, por delitos cometidos contra las mujeres. De hecho estuvo varios meses presos cumpliendo una condena por hechos de violencia de género.

Tras recuperar su libertad, quedó envuelto en otra denuncia el 12 de diciembre pasado. Su pareja denunció que la abusó sexualmente en la casa del empresario en Chacras de Coria. Fue detenido, imputado y alojado en la cárcel hasta el mes de febrero cuando accedió al beneficio del arresto domiciliario. Justamente la semana pasada su defensa logró que le otorguen la libertad, aunque el Cacano Cabanillas continuará siendo investigado.