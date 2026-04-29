Con sus 21 años, el Tatotito fue uno de los jóvenes fuertemente vinculados al mundo violento del narcotráfico en los últimos años. El joven, que era uno de los brazos armados de la jefa narco Sandra Yaqui Vargas (50) en el oeste de Godoy Cruz, admitió haber cometido el crimen de uno de sus rivales en la disputa por la venta de drogas y fue condenado a casi 11 años de cárcel.
El Tatotito, un soldado de la Yaqui Vargas, admitió el crimen de su rival narco y fue condenado
Nehuén Martínez Aragón confesó haber cometido el crimen del Pollo Valdivia (23) en el Campo Papa y recibió una pena de casi 11 años de cárcel
Este miércoles se realizó un juicio abreviado donde Nehuén Martínez Aragón (21), conocido en la zona del Campo Papa como Tatotito, admitió haber acribillado a disparos a Miguel Pollo Valdivia (24), un hombre que le disputaba el poder del narcotráfico en esa zona a la Yaqui Vargas.
La defensa oficial y la fiscal Andrea Lazo acordaron que reciba una pena de 10 años y 11 meses de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La jueza Mónica Romero avaló el juicio abreviado final y dictó la sentencia contra el joven.
Un crimen en el mundo del narcotráfico
La familia Valdivia históricamente ha estado enfrentada a la Yaqui Vargas en la disputa por el poder narco en el oeste godoicruceño. Así lo dicen los informes investigativos de la policía, testigos y hasta las publicaciones que realizan ellos mismos en redes sociales.
El referente de esa familia, Miguel Pollo Valdivia, fue asesinado de 11 disparos el 6 de marzo de 2024. El hombre estaba en la puerta de una gomería familiar ubicada en calle Salvador Civit -presumen que era un kiosquito de venta de drogas- cuando dos sujetos en moto pasaron por el lugar y concretaron el crimen.
El Tatotito Martínez fue señalado por varios testigos, entre otras pruebas. De hecho, el joven ya había sido investigado cuando era menor de edad por balear al Pollo Valdivia y dejarlo en silla de ruedas. Los acusadores creen que en marzo de 2024 terminó de completar el trabajo al efectuar 11 disparos contra el hombre.
En la teoría de la Fiscalía de Homicidios, Nicolás Basay también está implicado en el crimen. Este joven huyó del Campo Papa tras el hecho de sangre. De hecho Migraciones registró su salida del país el 22 de abril de 2024. En un colectivo cruzó hacia Chile por el paso Cristo Redentor. Pero el 24 de enero de 2025 fue capturado en Temuco y ahora espera ser extraditado para enfrentar la causa por el crimen del Pollo Valdivia.