El Tatotito, un soldado de la Yaqui Vargas, admitió el crimen de su rival narco y fue condenado

Miguel Ángel Valdivia (1).jpg Miguel Pollo Valdivia, la víctima del crimen en Godoy Cruz.

Un crimen en el mundo del narcotráfico

La familia Valdivia históricamente ha estado enfrentada a la Yaqui Vargas en la disputa por el poder narco en el oeste godoicruceño. Así lo dicen los informes investigativos de la policía, testigos y hasta las publicaciones que realizan ellos mismos en redes sociales.

El referente de esa familia, Miguel Pollo Valdivia, fue asesinado de 11 disparos el 6 de marzo de 2024. El hombre estaba en la puerta de una gomería familiar ubicada en calle Salvador Civit -presumen que era un kiosquito de venta de drogas- cuando dos sujetos en moto pasaron por el lugar y concretaron el crimen.

tatotito detenido.jpg El Tatotito cuando fue detenido por el crimen en el Campo Papa.

El Tatotito Martínez fue señalado por varios testigos, entre otras pruebas. De hecho, el joven ya había sido investigado cuando era menor de edad por balear al Pollo Valdivia y dejarlo en silla de ruedas. Los acusadores creen que en marzo de 2024 terminó de completar el trabajo al efectuar 11 disparos contra el hombre.

En la teoría de la Fiscalía de Homicidios, Nicolás Basay también está implicado en el crimen. Este joven huyó del Campo Papa tras el hecho de sangre. De hecho Migraciones registró su salida del país el 22 de abril de 2024. En un colectivo cruzó hacia Chile por el paso Cristo Redentor. Pero el 24 de enero de 2025 fue capturado en Temuco y ahora espera ser extraditado para enfrentar la causa por el crimen del Pollo Valdivia.