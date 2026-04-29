Tragedia en el Rally: piloto asesinado de un disparo en plena competencia

Piloto de Rally asesinado en plena competencia

A medida que avanzan las investigaciones, la policía boliviana ha revelado que este crimen no parece ser un hecho aislado o un intento de robo. Las autoridades vinculan a Rojas con estructuras de poder del narcotráfico, más precisamente como colaborador de redes internacionales.

Este trasfondo sugiere que el asesinato fue un ajuste de cuentas ejecutado con precisión, aprovechando la exposición pública que supone una competencia de rally.

Como no puede ser de otra manera, la organización decidió suspender de inmediato el evento por razones de seguridad y duelo de este piloto.

rally, muerte Es la tercera muerte a balazos que se registró el pasado fin de semana en Bolivia.

La víctima, alias Pepa, tenía 29 años y era un piloto oriundo de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que inició su carrera en el automovilismo en 2022.

Según el Diario El Día de Bolivia, esta es la tercera muerte a balazos que se registra en el mencionado país durante este fin de semana.

Las dos hipótesis sobre el asesinato

Al día de hoy, las hipótesis que se barajan sobre la muerte de este piloto son dos: la primera que sería otra organización la que lo victimó por revancha, porque esta persona participó en otro asesinato en 2025 en contra de otro sujeto vinculado al narcotráfico.

La otra es que, al tener relación con una banda criminal, este piloto fue víctima de una pelea por tener el liderazgo en la organización de Marset.