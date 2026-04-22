Desgarradora despedida luego de la tragedia en el Rally de Córdoba: "Me dejaste destruido"

Braian se llevó la peor parte y falleció, dejando un inmenso vacío en Villa Páez, el barrio de la capital de Córdoba donde vivía y era profundamente apreciado.

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Tragedia y despedida: mensajes desgarradores tras el accidente

Las redes sociales no tardaron en convertirse en un muro de lamentos y despedidas luego de la tragedia y muerte del espectador de Córdoba.

Su tía Bárbara, sumida en el dolor, compartió un mensaje que estremece: “Mi amor divino, ¿por qué te tuvo que pasar esto? Me dejaste destruido mi corazón, toda una vida por delante. No me va a alcanzar la vida para poder superar esto”. Y en sus líneas finales, agregó: “Siempre pedí a Dios que los cuide a todos, fue injusto mi sobrino querido. La tía te va a amar toda la vida”.

El joven no solo era un vecino ejemplar, sino también un deportista apasionado. Practicaba kickboxing, y su entrenador, Marcos Mendieta, también lo despidió con enorme tristeza, recordando los proyectos que habían quedado truncos. “Descansa en paz, querido alumno Braian Zárate. Tus compañeros y amigos te vamos a recordar siempre. Quedamos en que este año volverías a la jaula y algunos partidos de fútbol pendientes”, expresó su profesor.

Desde el Centro Vecinal de Villa Páez, las autoridades barriales enviaron sus condolencias: “Día triste para nuestro barrio, fuerte abrazo a toda su familia. Nos unimos en el dolor de tan irreparable pérdida”.

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Otros heridos en la tragedia y el debate que se reabre

El despiste del auto de Arias no solo le costó la vida a Braian. En el mismo accidente, una mujer de 40 años oriunda de Villa Dolores sufrió la fractura de un tobillo, mientras que su hija menor de edad presentó golpes leves. Afortunadamente, ambas se encuentran fuera de peligro.

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Como consecuencia inmediata de la tragedia, la organización del Rally Sudamericano tomó la decisión de suspender la competencia en señal de duelo. Sin embargo, la tragedia vuelve a poner sobre la mesa un viejo, y a la vez urgente, debate: las condiciones de seguridad en este tipo de pruebas y los lugares asignados para el público a la vera de los trazados, en un deporte donde el margen de error entre la vida y la muerte se mide en milésimas de segundo.