Tragedia en Córdoba: quién era el hombre que murió en el Rally Sudamericano

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedejelic/status/2045904363328004443&partner=&hide_thread=false Fuerte accidente en el Rally de Córdoba en las Sierras, en Mina Clavero, luego de que un automóvil diera varios tumbos y casi colisionara con la gente presente. Hay tres heridos y fue suspendido el tramo Giulio Césare. pic.twitter.com/f5zK9cJ8lh — Federico Jelic (@fedejelic) April 19, 2026

Tragedia en Córdoba: quién era el hombre que murió en el rally

Entre los espectadores alcanzados por el auto de competición se encontraba un joven de 25 años, un ferviente fanático de los "fierros" que se había acercado para disfrutar de una de las pasiones deportivas más grandes de la provincia de Córdoba.

El muchacho sufrió heridas gravísimas producto del impacto y fue trasladado de urgencia al Hospital de Mina Clavero. Pese a los desesperados esfuerzos de los profesionales médicos, falleció poco después de ingresar al centro de salud. En el mismo siniestro, una mujer resultó herida y fue derivada para quedar bajo estricta observación médica.

La víctima fatal de esta tragedia fue identificada como Brahian Zárate González, un joven oriundo de la capital de Córdoba. La noticia de su fallecimiento generó un profundo dolor entre sus familiares, amigos y la inmensa comunidad del rally, que no salía de su asombro ante el trágico final de una jornada que debía ser pura fiesta deportiva.

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Tragedia en Córdoba: la investigación del caso

Tras el siniestro, se activó un fuerte operativo de emergencia en la zona y las autoridades policiales y judiciales iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente. Hoy, el foco principal de la investigación está puesto en esclarecer si se respetaron las condiciones de seguridad dispuestas por la organización y si el sector donde se encontraba Brahian Zárate González y el resto del público estaba realmente habilitado para presenciar el paso de los autos.