Tragedia en Córdoba: quién era el hombre que murió en el Rally Sudamericano

La pasión por el automovilismo se vio empañada por una tragedia este fin de semana en las sierras de Córdoba. Un espectador perdió la vida tras ser violentamente embestido por un auto de competición, que perdió el control durante una de las pruebas del Rally Sudamericano.
El evento, que había congregado a miles de fanáticos, debió ser suspendido inmediatamente tras la dramática tragedia que conmocionó a todos los presentes.
El fatídico accidente tuvo lugar el domingo cerca de las 11 de la mañana en el popular tramo de Giulio Cesare, en la zona de Mina Clavero, pleno valle de Traslasierra. Según los primeros reportes y los videos que rápidamente se viralizaron, un Volkswagen Polo número 20 -tripulado por el piloto paraguayo Didier Arias y su navegante Héctor Núñez- pasó de largo en una curva, dio varios giros descontrolados y terminó impactando de lleno contra una zona donde se encontraba un grupo de personas apostadas al costado del camino.
Tragedia en Córdoba: quién era el hombre que murió en el rally
Entre los espectadores alcanzados por el auto de competición se encontraba un joven de 25 años, un ferviente fanático de los "fierros" que se había acercado para disfrutar de una de las pasiones deportivas más grandes de la provincia de Córdoba.
El muchacho sufrió heridas gravísimas producto del impacto y fue trasladado de urgencia al Hospital de Mina Clavero. Pese a los desesperados esfuerzos de los profesionales médicos, falleció poco después de ingresar al centro de salud. En el mismo siniestro, una mujer resultó herida y fue derivada para quedar bajo estricta observación médica.
La víctima fatal de esta tragedia fue identificada como Brahian Zárate González, un joven oriundo de la capital de Córdoba. La noticia de su fallecimiento generó un profundo dolor entre sus familiares, amigos y la inmensa comunidad del rally, que no salía de su asombro ante el trágico final de una jornada que debía ser pura fiesta deportiva.
Tragedia en Córdoba: la investigación del caso
Tras el siniestro, se activó un fuerte operativo de emergencia en la zona y las autoridades policiales y judiciales iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente. Hoy, el foco principal de la investigación está puesto en esclarecer si se respetaron las condiciones de seguridad dispuestas por la organización y si el sector donde se encontraba Brahian Zárate González y el resto del público estaba realmente habilitado para presenciar el paso de los autos.