Cornejo y autoridades del CFI anunciaron créditos de hasta $500 millones para pymes de Mendoza

ignacio lamothe alfredo cornejo El secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, y Alfredo Cornejo en la Bolsa de Comercio de Ciudad. Foto: Prensa de Gobierno

El foco en las pymes ante la falta de crédito masivo

El mandatario fundamentó la necesidad de esta alianza con el CFI en las características particulares de la matriz económica local. “El sistema financiero está empezando a trabajar nuevamente, pero el crédito todavía no es masivo y mucho menos para las pymes. Nuestro foco está puesto en la pyme mendocina, que es el gran empleador y el principal entramado económico de la provincia”, remarcó.

Cornejo vinculó esta asistencia financiera con el desarrollo de los sectores que liderarán la economía mendocina a mediano plazo, como la minería y el petróleo. Explicó que estos sectores estratégicos requieren de manera urgente el fortalecimiento de proveedores locales capaces de integrarse a las cadenas de valor internacionales.

"Las provincias productivas tenemos pocos instrumentos de política económica y queremos utilizarlos bien", admitió el Gobernador, quien además subrayó que la solvencia fiscal que Mendoza sostiene desde hace años funciona como la base sólida para subsidiar tasas y ofrecer esquemas de garantías respaldados por el CFI para empresas que aún no son consideradas "sujetos tradicionales de crédito".

badui mema fayad lamothe Marité Baduí, Natalio Mema, Víctor Fayad e Ignacio Lamothe (del CFI). Foto: Prensa de Gobierno de Mendoza

El mercado de capitales como alternativa eficiente

Por su parte, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, señaló que el mandato del organismo federal es "diseñar instrumentos que vinculen el ahorro de los argentinos con la inversión productiva". En ese sentido, ponderó el Programa de Desarrollo de Proveedores, el cual acompaña tanto a las empresas núcleo como a su cadena de suministro mediante asistencia técnica, financiamiento y herramientas del mercado de capitales.

En sintonía, el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, aportó la mirada técnica sobre el cambio de paradigma en el financiamiento público. El funcionario recordó que hace unos años se cuestionaba la creación de fondos de garantía cuando el problema de fondo era la falta total de crédito. Sin embargo, el escenario actual mutó.

"Hoy el sistema financiero volvió a trabajar y el mercado de capitales está funcionando. Por eso la Provincia decidió avanzar en herramientas similares, fortaleciendo los fondos de garantía y complementándolos con subsidios de tasa", detalló Fayad. El jefe de la cartera económica argumentó que esta estrategia es sustancialmente más eficiente para el Estado que el otorgamiento directo de créditos, ya que potencia el rol de la banca privada y amplía las posibilidades de acceso.

Convenios estratégicos: La Anónima, Fecovita y el sector vial

La jornada no se limitó a las exposiciones teóricas, sino que incluyó la firma de convenios específicos para la inserción de las pymes locales en los grandes esquemas de consumo. En este marco, firmas líderes como La Anónima y Fecovita formalizaron su incorporación al Programa de Desarrollo de Proveedores para traccionar a los productores mendocinos.

También se suscribió la adhesión al Programa de Financiamiento MiPyME vía Mercado de Capitales, complementado con talleres prácticos de fondeo, y se firmaron acuerdos logísticos vinculados a la Encuesta Federal Logística.

Finalmente, las autoridades confirmaron el fuerte perfil de infraestructura vial que tendrá la agenda del segundo semestre: Mendoza coorganizará, junto al CFI y la Asociación Argentina de Carreteros, el XIX Congreso de Vialidad y Tránsito, sumado al Congreso de Infraestructura Vial para el Desarrollo, del 15 al 18 de septiembre.

La agenda de la jornada concluyó con la presentación del Fondo de Inversión en Innovación (Inova CFI), destinado a firmas de base científico-tecnológica, con actividades específicas en el Área de Innovación de la UNCuyo y el Mendoza TIC Parque Tecnológico de Godoy Cruz.