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Trágico accidente

VIDEO: un espectador murió tras un accidente en el Rally Sudamericano, en Córdoba

Un trágico accidente ocurrido durante una fecha del Rally Sudamericano en la provincia de Córdoba dejó como saldo la muerte de un espectador

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
El auto voló sobre los espectadores.

El auto voló sobre los espectadores.

Un trágico accidente ocurrido durante una fecha del Rally Sudamericano en la provincia de Córdoba dejó como saldo la muerte de un espectador y provocó la suspensión total de la competencia. El hecho se produjo en el tramo especial Giulio Cesare, en la zona de Mina Clavero.

Según el informe oficial, el vehículo de competición (Volkswagen Polo Rally) se despistó en una curva, dio varios tumbos y terminó fuera del camino, impactando en una zona donde se encontraba el público.

El piloto paraguayo Didier Arias, junto a su copiloto Héctor NúñezAmbos, ocupantes del vehículo resultaron ilesos. Sin embargo, tres espectadores fueron alcanzados. Una de las víctimas, un joven de 25 años oriundo de Córdoba Capital, falleció horas después en el Hospital Luis María Bellodi. Las otras dos personas heridas (una mujer de 40 años y su hija menor) se encuentran fuera de peligro.

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Además de la víctima fatal, una mujer sufrió una fractura de tobillo y otra persona presentó lesiones menores. Los pilotos involucrados en el accidente resultaron ilesos, informaron fuentes de la organización.

Tras el siniestro, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, con la intervención de los servicios médicos y policiales presentes en el evento. En paralelo, las autoridades deportivas confirmaron la suspensión definitiva de la competencia mientras se investigan las circunstancias del hecho.

Otra vez la seguridad del rally quedó en la mira

En un comunicado, la organización expresó su “más profundo pesar” por lo ocurrido y señaló que se está brindando asistencia a los familiares de la víctima.

El episodio reaviva el debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de competencias, donde la cercanía del público a los tramos representa uno de los principales riesgos.

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