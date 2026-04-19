VIDEO: un espectador murió tras un accidente en el Rally Sudamericano, en Córdoba

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RALLY SUDAMERICANO: MUERE UN ESPECTADOR TRAS SER EMBESTIDO POR UN VEHICULO DE COMPETENCIA



El hecho ocurrió durante un tramo del evento. Otra persona resultó herida y fue asistida. La competencia fue suspendida. En horas de la mañana, personal policial tomó… pic.twitter.com/E9Mt5fuOIE — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) April 19, 2026

Además de la víctima fatal, una mujer sufrió una fractura de tobillo y otra persona presentó lesiones menores. Los pilotos involucrados en el accidente resultaron ilesos, informaron fuentes de la organización.

Tras el siniestro, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, con la intervención de los servicios médicos y policiales presentes en el evento. En paralelo, las autoridades deportivas confirmaron la suspensión definitiva de la competencia mientras se investigan las circunstancias del hecho.

Otra vez la seguridad del rally quedó en la mira

En un comunicado, la organización expresó su “más profundo pesar” por lo ocurrido y señaló que se está brindando asistencia a los familiares de la víctima.

El episodio reaviva el debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de competencias, donde la cercanía del público a los tramos representa uno de los principales riesgos.