Juanjo Almeida marcó un golazo en el Atlético San Martín para ratificar su gran momento

"Estoy muy contento de la manera que se dio la victoria, por la racha negativa que veníamos teníamos al no poder ganar. Teníamos la presión de jugar en nuestra cancha frente a uno de los protagonistas del grupo, es una felicidad enorme por la victoria y por el gol que sirvió para ayudar al equipo a ganar el encuentro", arrancó diciendo el jugador que tiene 25 años y que ha tenido un importante recorrido, es lateral y con Alejandro Abaurre tiene la función de jugar en el mediocampo.

Embed - Gol de Juanjo Almeida para San Martín

Juanjo Almeida y la importancia de su papá Rubén

Juanjo se emociona cuando habla de su papá Rubén, ex volante que jugó precisamente en el Atlético San Martín y reveló la importancia. "La familia lo disfruta mucho, mi papá Rubén, mi tío Osvaldo, han sido muy lindos estos últimos años la evolución de mi carrera. Siempre hablamos de fútbol, me aconsejan mucho y los escucho para seguir aprendiendo, tengo mi impronta pero me apoyo en la experiencia que han tenido, el fútbol representa mucho en mi vida".

"Es algo que siempre soñé que es seguir la carrera de mi viejo, es una imagen muy importante para mí, es un ejemplo a seguir. Me hace feliz jugar al fútbol y continuar con lo que él hizo", dijo Juanjo Almeida. "Es algo que siempre soñé que es seguir la carrera de mi viejo, es una imagen muy importante para mí, es un ejemplo a seguir. Me hace feliz jugar al fútbol y continuar con lo que él hizo", dijo Juanjo Almeida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/acsmmza/status/2061238486758240580&partner=&hide_thread=false ¡Qué golazo hiciste Juanjooooooo!



Juan José Almeida marcó su primer gol con la camiseta chacarera y fue esta obra de arte, en el triunfo ante Cipolletti.



¡Daleeeee jota jota! pic.twitter.com/aHB4kDw1OR — Atlético Club San Martín de Mendoza (@acsmmza) June 1, 2026

Juanjo Almeida graficó el gol que marcó para el Atlético San Martín

Con respecto a su gol, reveló: "En el momento de la definición se ve en el video cuando recibo la pelota, la controlo para adelante para pegarle al primer palo fuerte y el defensor me tapa muy bien. No me quedó otra que enganchar e ir para adentro, miré un segundo antes de pegarle y vi que el arquero estaba al medio para el lado izquierdo, le pegué con tres dedos y se metió".

Juan josé Almeida tres- Juanjo Almeida festeja su gol con los hinchas de San Martín.

Las definiciones de Juanjo Almeida sobre los clubes donde jugó

Cementista: "Arranqué jugando en el fútbol de salón, donde estoy eternamente agradecido y donde aprendí mucho".

"Arranqué jugando en el fútbol de salón, donde estoy eternamente agradecido y donde aprendí mucho". Godoy Cruz : "Es el club donde se inició mi carrera como jugador de fútbol, toda la formación que tengo es gracias a ellos. me hicieron crecer como persona y jugador".

: "Es el club donde se inició mi carrera como jugador de fútbol, toda la formación que tengo es gracias a ellos. me hicieron crecer como persona y jugador". Gimnasia y Esgrima : "Es un club que me abrió las puertas, donde tuve mucho crecimiento, firmé mi primer contrato profesional para la Primera Nacional, lo tuve a Luca Marcogiuseppe como entrenador y fue él quien me subió".

: "Es un club que me abrió las puertas, donde tuve mucho crecimiento, firmé mi primer contrato profesional para la Primera Nacional, lo tuve a Luca Marcogiuseppe como entrenador y fue él quien me subió". FADEP : "Estuve todo un torneo jugando de extremo y pude convertir 18 goles. Tuvimos la chance de ganar dos torneos y disfruté muchísimo jugar en esa institución".

: "Estuve todo un torneo jugando de extremo y pude convertir 18 goles. Tuvimos la chance de ganar dos torneos y disfruté muchísimo jugar en esa institución". Atlético San Martín: "Es un club que me abrió las puertas, me he podido afianzar, tengo un cariño mutuo con el hincha. El año que viene es el centenario del club y ojalá pueda ascender".

La nota de Juan José Almeida con Diario UNO