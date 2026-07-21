La probable formación de Boca para jugar con O'Higgins la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana

Boca iniciará este jueves la serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins de Chile y el Vasco Arruabarrena define en estas horas el once inicial con la presencia de los colombianos Sebastián Villa y Álvaro Montero.
Boca iniciará este jueves la serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins de Chile y el Vasco Arruabarrena define en estas horas el once inicial
Boca iniciará este jueves la serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins de Chile y el Vasco Arruabarrena define en estas horas el once inicial con la presencia de los colombianos Sebastián Villa y Álvaro Montero.
Tanto el atacante como el arquero están disponibles para jugar el encuentro de este jueves 23 de julio a las 21.30 en La Bombonera y todo indica que estarán desde el arranque en lo que serían dos de las variantes respecto del once xeneize que venció la semana pasada a Sarmiento de Junín por la Copa Argentina.
Ese día Boca jugó con Leandro Brey, Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco y Miguel Merentiel, mientras que los cambios serían Montero por Brey y Villa por el juvenil Flores, de gran actuación en Rosario.
El que está descartado es Leandro Paredes ya que volvió del Mundial 2026 con una lesión en una costilla y apuntaría a jugar el partido de vuelta en Chile el jueves 30.
En medio de la serie de playoffs de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins Boca debutará en el Torneo Clausura con la visita a Deportivo Riestra, este domingo 26 de julio desde las 19:30 en el Estadio Guillermo Laza, en Villa Soldati.
Luego, en el marco del certamen local, el equipo de La Ribera jugará con Newell's el domingo 2 de agosto a las 17 en Rosario y recibirá a Estudiantes el miércoles 5 de agosto a las 19.