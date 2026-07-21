La probable formación de Boca para jugar con O'Higgins la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana

Tanto el atacante como el arquero están disponibles para jugar el encuentro de este jueves 23 de julio a las 21.30 en La Bombonera y todo indica que estarán desde el arranque en lo que serían dos de las variantes respecto del once xeneize que venció la semana pasada a Sarmiento de Junín por la Copa Argentina.

Ese día Boca jugó con Leandro Brey, Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco y Miguel Merentiel, mientras que los cambios serían Montero por Brey y Villa por el juvenil Flores, de gran actuación en Rosario.