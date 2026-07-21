El temporal de lluvias en Chile ya dejó 10 muertos, evacuados y más de 100.000 personas aisladas

Maniobras de rescate de personas aisladas en Chile por el temporal. Foto: gentileza La Tercera.

Las 104.271 personas aisladas por el temporal de lluvias en Chile viven, en su gran mayoría, entre las regiones de Atacama y Coquimbo, informó el Gobierno trasandino.

Chile: sin clases y servicio eléctrico resentido

"Se suspendieron las clases durante este martes en toda la Región de Valparaíso continental", informó el subsecretario Máximo Pavez. Ya en las regiones de Huasco, Coquimbo, Copiapó, San José de Maipo y Tiltil se habían suspendido la semana pasada y continúan en esa situación.

La caída del suministro eléctrico fue otra de las consecuencias sufridas por habitantes de varias zonas de Chile y lentamente muchos van recuperándolo. "Los domicilios chilenos sin luz suman 118.905", explicaron los funcionarios durante la conferencia de prensa.

La provisión de agua potable apta para consumo humano también se ha resentido en algunas regiones de Chile.

Las inundaciones anegaron y aislaron a pobladores chilenos. Foto: gentileza La Tercera.

Chile: agua potable y alerta por caudal de ríos

En Ovalle, informaron las autoridades, "se mantienen 50 puntos de abastecimiento. En el conurbano La Serena-Coquimbo se mantienen 100 puntos de suministro alternativo de agua potable, debido a que todavía no ha podido ser solucionado el problema de la turbiedad en los puntos de captación”, reprodujo latercera.com

La directora de Senapred insistió con las medidas de alerta y precaución destinadas a los chilenos que habitan cerca de los ríos con vista a la continuidad del temporal que ha sido pronosticada para los próximos días. "Deben evacuar inmediatamente en caso de recibir un mensaje SAE (de alerta masiva), advirtiendo que el aumento del caudal puede producirse después de que finalicen las precipitaciones", dijo Alicia Cebrián en conferencia de prensa.