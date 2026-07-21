El temporal de lluvias en Chile ya dejó 10 muertos, evacuados y más de 100.000 personas aisladas

El temporal que comenzó en Chile la semana pasada dejó, hasta este martes por la mañana, 10 muertos, 4 desaparecidos y más de 100.000 personas aisladas, según autoridades de la gestión del presidente Kast y un informe publicado por latercera.com
El subsecretario Máximo Pavez (Interior) y Alicia Cebrián, directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), revelaron públicamente las gravísimas consecuencias que dejó el temporal que afecta a ambos lados de la cordillera de los Andes, y con mayor virulencia a Chile.
También se han contabilizado 16 heridos y 1.031 personas que debieron ser ubicadas en albergues porque las condiciones meteorológicas volvieron total o parcialmente inhabitables sus viviendas.
Las 104.271 personas aisladas por el temporal de lluvias en Chile viven, en su gran mayoría, entre las regiones de Atacama y Coquimbo, informó el Gobierno trasandino.
Chile: sin clases y servicio eléctrico resentido
"Se suspendieron las clases durante este martes en toda la Región de Valparaíso continental", informó el subsecretario Máximo Pavez. Ya en las regiones de Huasco, Coquimbo, Copiapó, San José de Maipo y Tiltil se habían suspendido la semana pasada y continúan en esa situación.
La caída del suministro eléctrico fue otra de las consecuencias sufridas por habitantes de varias zonas de Chile y lentamente muchos van recuperándolo. "Los domicilios chilenos sin luz suman 118.905", explicaron los funcionarios durante la conferencia de prensa.
La provisión de agua potable apta para consumo humano también se ha resentido en algunas regiones de Chile.
Chile: agua potable y alerta por caudal de ríos
En Ovalle, informaron las autoridades, "se mantienen 50 puntos de abastecimiento. En el conurbano La Serena-Coquimbo se mantienen 100 puntos de suministro alternativo de agua potable, debido a que todavía no ha podido ser solucionado el problema de la turbiedad en los puntos de captación”, reprodujo latercera.com
La directora de Senapred insistió con las medidas de alerta y precaución destinadas a los chilenos que habitan cerca de los ríos con vista a la continuidad del temporal que ha sido pronosticada para los próximos días. "Deben evacuar inmediatamente en caso de recibir un mensaje SAE (de alerta masiva), advirtiendo que el aumento del caudal puede producirse después de que finalicen las precipitaciones", dijo Alicia Cebrián en conferencia de prensa.
En pocas palabras
- Temporal en Chile: ya dejó 10 muertos, 4 desaparecidos y más de 100.000 aislados.
- Servicios afectados: se suspendieron las clases y hay cortes de luz y agua potable en varias regiones.
- Alerta: autoridades pidieron evacuar zonas cercanas a ríos por posibles desbordes.