¿Festejan con España? Esto dicen los principales medios de Chile tras el subcampeonato de Argentina en el Mundial 2026

Mundial 2026: ¿Qué dicen los medios chilenos de la derrota de la Selección Argentina?

La Tercera: "España le arruina la fiesta a Messi: es el justo campeón del mundo y vuelve al Olimpo 16 años después"

En su análisis, el medio La Tercera puso énfasis en el mezquino planteo de Lionel Scaloni y remarcó el subcampeonato de Messi: "En el alargue, gracias al gol de Ferran Torres en el minuto 106, la pulcra selección de Luis De la Fuente venció por 1-0 a la Albiceleste, alcanzando la segunda estrella de su historia. Los transandinos pecaron de ceder la iniciativa y "Dibu" Martínez fue su sostén. Adiós al sueño de darle otra estrella a la Pulga", escribieron los chilenos.

BioBio: "España conquista el Mundial 2026: venció en el alargue a Argentina y borda su segunda estrella"

El medio BioBio, en su análisis, destacó la posesión del balón por parte de España y la búsqueda constante romper la última línea de Argentina. Además, resaltó el dolor de no poder sumar su cuarta consagración en mundiales, tras Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.