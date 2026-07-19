La Selección de España se consagró en el Mundial 2026 tras vencer a Argentina por 1 a 0 en tiempo extra. En este sentido, los principales diarios de Chile se hicieron eco del subcampeonato alcanzado por el equipo de Lionel Messi. Algunos medios trasandinos dejaron de lado la histórica rivalidad futbolística, mientras que otros pusieron énfasis en la frustración de la Scaloneta.
¿Festejan con España? Esto dicen los principales medios de Chile tras el subcampeonato de Argentina en el Mundial 2026
Después de que la Selección de España venciera a Argentina por 1 a 0, los principales medios de Chile mostraron su postura
Mundial 2026: ¿Qué dicen los medios chilenos de la derrota de la Selección Argentina?
La Tercera: "España le arruina la fiesta a Messi: es el justo campeón del mundo y vuelve al Olimpo 16 años después"
En su análisis, el medio La Tercera puso énfasis en el mezquino planteo de Lionel Scaloni y remarcó el subcampeonato de Messi: "En el alargue, gracias al gol de Ferran Torres en el minuto 106, la pulcra selección de Luis De la Fuente venció por 1-0 a la Albiceleste, alcanzando la segunda estrella de su historia. Los transandinos pecaron de ceder la iniciativa y "Dibu" Martínez fue su sostén. Adiós al sueño de darle otra estrella a la Pulga", escribieron los chilenos.
BioBio: "España conquista el Mundial 2026: venció en el alargue a Argentina y borda su segunda estrella"
El medio BioBio, en su análisis, destacó la posesión del balón por parte de España y la búsqueda constante romper la última línea de Argentina. Además, resaltó el dolor de no poder sumar su cuarta consagración en mundiales, tras Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.
Meganoticias: "¡España campeón del mundo! Venció a Argentina en el alargue y ganó su segundo título planetario"
Por su parte, el medio Meganoticias también puso énfasis en el triunfo español, minimizando el subcampeonato argentino. Aunque, en el análisis remarcó que Yamal le ganó la pulseada a Messi: “En un partido trabado y poco lucido, España se impuso desde el primer minuto con el dominio de la pelota; sin embargo, no pudo generar grandes ocasiones de gol en los 90 minutos. En tanto, la Albiceleste se mostró irreconocible y no pateó al arco ante una España comandada por Lamine Yamal que le robó el protagonismo a Messi y compañía”.