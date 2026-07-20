La Selección argentina llegará al país, pero sin Messi y varias de sus figuras

Esta medida responde principalmente a la urgencia de los equipos de Europa y de otras ligas del exterior por contar lo antes posible con sus figuras para los trabajos de pretemporada.

De este modo, las terminales aéreas de los Estados Unidos verán la partida individual de varios de los referentes de la Scaloneta hacia las principales capitales del Viejo Continente.

Los deportistas evitarán el viaje de escalas hacia el hemisferio sur, lo que les permitirá ganar días valiosos de descanso antes de tener que presentarse a las órdenes de sus cuerpos técnicos en las ligas internacionales.

De esta manera se dio a conocer que Lionel Messi no volverá al país y viajará directamente a Miami para reencontrarse con su familia, aunque no está descartado que viaje a Argentina en los próximos días.

Rodrigo De Paul tampoco vendrá a Argentina; se quedará en Miami, donde vive.

Es así que el astro argentino y Rodrigo De Paul, por ejemplo, se quedarán en Estados Unidos, donde viven, mientras que solo retornarían al país los jugadores que se desempeñan en el fútbol argentino; aunque no trascendió la lista si se pudo saber que Lionel Scaloni tampoco será parte de la delegación.

La Selección argentina llegará alrededor de las 19 y se desplegará un operativo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con dos controles, uno ubicado en la Autopista Richieri y el segundo la intersección de las calles Teniente General Morillas y Jorge Newbery, por donde solo serán habilitados a circular las tripulaciones, quienes tengan credenciales de acceso y las personas que posean pasajes.