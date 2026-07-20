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Sin celebración

La Selección argentina llegará al país, pero sin Messi y varias de sus figuras

La AFA ratificó que no todo el plantel de la Selección argentina regresará a Buenos Aires y Lionel Messi es uno de los faltantes

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Messi no volverá al país y una celebración multitudinaria quedó anulada.

Lionel Messi no volverá al país y una celebración multitudinaria quedó anulada.

El cierre de la Copa del Mundo trajo consigo el inicio inmediato de la logística de retorno para la delegación de nuestro país. Luego del enorme desgaste físico y la intensa concentración en las sedes estadounidenses, las autoridades decidieron poner en marcha un plan de viaje adaptado a las necesidades de cada integrante de la Selección argentina.

En este contexto, la AFA coordinó los itinerarios definitivos para desarmar la estructura de la concentración. Lejos de concretar un viaje masivo de regreso hacia el aeropuerto de Ezeiza, las complejidades contractuales y los tiempos de descanso obligaron a tomar una determinación diferente para una parte importante de la nómina, entre ellos el destino de Lionel Messi.

El abrazo de Lionel Messi y su esposa, al conseguir la Copa del Mundo en Qatar 2022; una imagen emblemática.

El abrazo de Lionel Messi y su esposa, al conseguir la Copa del Mundo en Qatar 2022; una imagen emblemática.

Lionel Messi no volverá al país

La entidad madre del fútbol local validó de forma oficial que una porción considerable de los futbolistas armará sus valijas para despegar con rumbos totalmente diversos directamente desde el territorio norteamericano.

Esta medida responde principalmente a la urgencia de los equipos de Europa y de otras ligas del exterior por contar lo antes posible con sus figuras para los trabajos de pretemporada.

De este modo, las terminales aéreas de los Estados Unidos verán la partida individual de varios de los referentes de la Scaloneta hacia las principales capitales del Viejo Continente.

Los deportistas evitarán el viaje de escalas hacia el hemisferio sur, lo que les permitirá ganar días valiosos de descanso antes de tener que presentarse a las órdenes de sus cuerpos técnicos en las ligas internacionales.

De esta manera se dio a conocer que Lionel Messi no volverá al país y viajará directamente a Miami para reencontrarse con su familia, aunque no está descartado que viaje a Argentina en los próximos días.

Rodrigo De Paul tampoco vendrá a Argentina; se quedará en Miami, donde vive.

Rodrigo De Paul tampoco vendrá a Argentina; se quedará en Miami, donde vive.

Es así que el astro argentino y Rodrigo De Paul, por ejemplo, se quedarán en Estados Unidos, donde viven, mientras que solo retornarían al país los jugadores que se desempeñan en el fútbol argentino; aunque no trascendió la lista si se pudo saber que Lionel Scaloni tampoco será parte de la delegación.

La Selección argentina llegará alrededor de las 19 y se desplegará un operativo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con dos controles, uno ubicado en la Autopista Richieri y el segundo la intersección de las calles Teniente General Morillas y Jorge Newbery, por donde solo serán habilitados a circular las tripulaciones, quienes tengan credenciales de acceso y las personas que posean pasajes.

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