Murió Kevin Keegan, leyenda del fútbol inglés que fue rival e ídolo de Maradona

"Fue mi ídolo durante mucho tiempo. Me encantaba verlo jugar. Era bajo y fuerte como yo", reveló en su momento Diego y Keegan le devolvió la pared diciendo: "Él y George Best son los mejores jugadores contra los que jugué. Maradona tenía solo 19 años cuando me pasó 3 veces en 10 segundos".

Keegan empezó su carrera en Scunthorpe United antes de explotar en el Liverpool, donde ganó múltiples títulos de liga, la Copa de Europa y se convirtió en ídolo. Posteriormente brilló en el Hamburgo alemán (donde ganó la Bundesliga) y regresó a Inglaterra para jugar en el Newcastle United, club al que también entrenó después con gran éxito, llevando al equipo a la Premier League y siendo recordado como uno de sus grandes íconos.

Como jugador de la selección inglesa, disputó 63 partidos, marcó 21 goles y es el único inglés que ha ganado el Balón de Oro en dos ocasiones consecutivas (1978 y 1979).

Además de su etapa en Newcastle como entrenador, dirigió al Fulham, Manchester City y a la propia selección de Inglaterra.

Dentro de la cancha se destacó por su técnica, velocidad, capacidad goleadora y liderazgo y su muerte generó numerosos homenajes de clubes y aficionados en todo el mundo.