Murió Kevin Keegan, leyenda del fútbol inglés que fue rival e ídolo de Maradona

Con profunda tristeza, el mundo del fútbol lamentó este lunes la noticia del fallecimiento de Kevin Keegan, legendario jugador y entrenador inglés, quien murió a los 75 años.
Con profunda tristeza, el mundo del fútbol lamentó este lunes la noticia del fallecimiento de Kevin Keegan, legendario jugador y entrenador inglés, quien murió a los 75 años.
Según confirmó su familia, Keegan falleció acompañado de su esposa y sus hijas tras una batalla contra un cáncer diagnosticado hace unas semanas.
Conocido cariñosamente como King Kev o Mighty Mouse, Keegan es considerado uno de los mejores futbolistas ingleses de todos los tiempos y tuvo más de una coincidencia con Diego Maradona ya que no solo se enfrentaron en un recordado amistoso entre las selecciones de ambos países en 1980, sino que ambos confesaron admirarse uno al otro.
"Fue mi ídolo durante mucho tiempo. Me encantaba verlo jugar. Era bajo y fuerte como yo", reveló en su momento Diego y Keegan le devolvió la pared diciendo: "Él y George Best son los mejores jugadores contra los que jugué. Maradona tenía solo 19 años cuando me pasó 3 veces en 10 segundos".
Keegan empezó su carrera en Scunthorpe United antes de explotar en el Liverpool, donde ganó múltiples títulos de liga, la Copa de Europa y se convirtió en ídolo. Posteriormente brilló en el Hamburgo alemán (donde ganó la Bundesliga) y regresó a Inglaterra para jugar en el Newcastle United, club al que también entrenó después con gran éxito, llevando al equipo a la Premier League y siendo recordado como uno de sus grandes íconos.
Como jugador de la selección inglesa, disputó 63 partidos, marcó 21 goles y es el único inglés que ha ganado el Balón de Oro en dos ocasiones consecutivas (1978 y 1979).
Además de su etapa en Newcastle como entrenador, dirigió al Fulham, Manchester City y a la propia selección de Inglaterra.
Dentro de la cancha se destacó por su técnica, velocidad, capacidad goleadora y liderazgo y su muerte generó numerosos homenajes de clubes y aficionados en todo el mundo.