Aunque tradicionalmente este plato suele cocinarse solo con agua, leche o una buena salsa, incorporar este la levadura en polvo se ha vuelto una recomendación habitual entre los especialistas.

La polenta es uno de los platos ideales para hacerle frente al frío.

Por qué se recomienda mezclar polenta con levadura

La razón principal por la que los cocineros y expertos en nutrición aconsejan integrar la polenta con la levadura (especialmente la versión nutricional) radica en un equilibrio perfecto entre sabor y funcionalidad.