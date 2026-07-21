Cómo es y dónde queda el impactante cementerio de trenes de Argentina, uno de los más grandes de Sudamérica

No hay visitas guiadas en este predio, por lo que recomiendan extremar los cuidados para evitar accidentes. Foto: Instagram - Urbex Jahman

Patrimonio en ruinas: qué formaciones de tren se pueden encontrar y cómo recorrer la playa de maniobras

Si bien en la Argentina existen otros depósitos ferroviarios en desuso (como los de Cruz del Eje en Córdoba, o Mechita y Calderón en la provincia de Buenos Aires), los especialistas coinciden en que el predio tandilense no tiene comparación por su extensión. El avance del transporte en camión y la expansión de las rutas fueron desplazando la actividad sobre rieles, dejando como testimonio este gigante museo informal.

Hoy en día, quienes se acercan a explorar el predio de trenes abandonados pueden observar:

Vagones tolva para minerales y vagones cerrados para mercaderías.

Antiguos coches de pasajeros y locomotoras fuera de servicio.

Vagones grúa y maquinaria pesada de la época.

Los curiosos encuentran todo tipo de restos de trenes en el cementerio más grande de Argentina. Foto: Instagram - Urbex Jahman

El predio se ubica a muy pocos minutos del centro de la ciudad de Tandil. Es importante remarcar que no funciona como un museo oficial ni posee infraestructura turística, por lo que no hay visitas guiadas. De todos modos se encuentra entre los terrenos con trenes abandonados más grandes de Sudamérica.

Gracias a la difusión de exploradores urbanos y fotógrafos en redes sociales, el lugar se convirtió en un imán para los curiosos. Para quienes deseen conocerlo, la recomendación principal es ir exclusivamente de día, respetar el espacio y no ingresar a estructuras inestables para evitar accidentes entre los hierros oxidados.