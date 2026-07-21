Más allá de sus sierras y la emblemática Piedra Movediza, Tandil esconde una joya atrapada en el tiempo. Pocos lo saben, pero allí descansa el cementerio de trenes más grande de la Argentina, un escenario deslumbrante donde yacen decenas de locomotoras, vagones y coches de pasajeros abandonados a la intemperie.
Cómo es y dónde queda el impactante cementerio de trenes de Argentina, uno de los más grandes de Sudamérica
Un impactante predio a cielo abierto en las sierras guarda gigantes de hierro oxidados que contaron la historia dorada de trenes del Ferrocarril Roca
Se trata de la antigua Playa de Maniobras del Ferrocarril General Roca. Durante gran parte del siglo XX, este enorme predio fue un motor fundamental del sudeste bonaerense.
Desde allí se clasificaban y organizaban los convoyes de carga repletos de cereales, granito y piedras extraídas de las canteras de Tandil y Olavarría. Muchas de esas rocas terminaron convirtiéndose en los icónicos adoquines de las calles porteñas o nutriendo puertos como Buenos Aires, Bahía Blanca, Quequén y Mar del Plata.
Patrimonio en ruinas: qué formaciones de tren se pueden encontrar y cómo recorrer la playa de maniobras
Si bien en la Argentina existen otros depósitos ferroviarios en desuso (como los de Cruz del Eje en Córdoba, o Mechita y Calderón en la provincia de Buenos Aires), los especialistas coinciden en que el predio tandilense no tiene comparación por su extensión. El avance del transporte en camión y la expansión de las rutas fueron desplazando la actividad sobre rieles, dejando como testimonio este gigante museo informal.
Hoy en día, quienes se acercan a explorar el predio de trenes abandonados pueden observar:
- Vagones tolva para minerales y vagones cerrados para mercaderías.
- Antiguos coches de pasajeros y locomotoras fuera de servicio.
- Vagones grúa y maquinaria pesada de la época.
El predio se ubica a muy pocos minutos del centro de la ciudad de Tandil. Es importante remarcar que no funciona como un museo oficial ni posee infraestructura turística, por lo que no hay visitas guiadas. De todos modos se encuentra entre los terrenos con trenes abandonados más grandes de Sudamérica.
Gracias a la difusión de exploradores urbanos y fotógrafos en redes sociales, el lugar se convirtió en un imán para los curiosos. Para quienes deseen conocerlo, la recomendación principal es ir exclusivamente de día, respetar el espacio y no ingresar a estructuras inestables para evitar accidentes entre los hierros oxidados.
En pocas palabras
- Argentina tiene un cementerio de trenes: un predio en Tandil expone gigantes de hierro oxidados que marcaron la historia del Ferrocarril Roca.
- Un motor histórico: la antigua Playa de Maniobras clasificaba convoyes de carga con cereales y rocas, siendo fundamental para el desarrollo regional.
- Exploración libre: el lugar, sin gestión oficial, atrae curiosos pero requiere precaución; se recomienda visitarlo solo de día y respetar el espacio.