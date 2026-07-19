Franco Colapinto dio pelea en el Gran Premio de Bélgica y sumó un punto al llegar 10°

El italiano Kimi Antonelli se impuso en una dura lucha con Charles Leclerc y se impuso en la 10ª carrera de la temporada de la Fórmula 1.

Franco Colapinto inauguró un domingo importante para Argentina

En una jornada cargada de nerviosismo para los argentinos, por la disputa en la tarde de la gran final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 contra España, Franco Colapinto hizo vibrar a los fanáticos de la Fórmula 1, demostrando calidad y combatividad, logrando sumar un punto a pura "muñeca", con auto que no acompaña en lo técnico.

La carrera de Franco Colapinto fue cambiante por la falta de regularidad de rendimiento de su Alpine A526, que al igual que el de Gasly no pudieron mantener los puestos "de puntos" y se fueron retrasando, llegando a quedar el argentino en el 15° lugar (vuelta 17), pero en base a buen manejo y estrategia de neumáticos, ambos fueron subiendo en la clasificación.

Mientras la lucha en la punta se entablaba entre Kimi Antonelli y Charles Leclerc (Mercedes vs. Ferrari), a mitad de carrera Gasly superó a Nico Hulkenberg, y luego lo hizo Colapinto, quedando los de Alpine en 11° y 12° puesto.

Lo mejor de Franco llegó en la vuelta 31°, cuando el nacido en Pilar pudo superar a su coequiper y quedar undécimo. Por entradas en boxes, Colapinto marchaba en 10° puesto en la vuelta 37. A falta de dos giros para el final, Gasly se mantenía a 05 décimas y atacaba al argentino.

Franco supo aguantar los embates de su compañero, y cerró en Spa- Francorschamp una jornada netamente positiva, por lograr los objetivos de sumar puntos en el campeonato, y ganar en su duelo personal con Gasly.