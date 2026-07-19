Demostrando nuevamente su excelente calidad conductiva, Franco Colapinto disputó el Gran Premio de Bélgica y finalizó en el puesto 10. El piloto argentino del equipo Alpine largó desde el puesto 11° y en una largada memorable remontó hasta el 8° lugar y dio dura pelea.
Franco Colapinto dio pelea en el Gran Premio de Bélgica y sumó un punto al llegar 10°
El argentino Franco Colapinto demostró jerarquía con una gran largada y sólido andar en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 que fue ganada por Kimi Antonelli
La carrera final de la 10ª fecha de la temporada de la Fórmula 1, corrida en el circuito de Spa- Francorschamp fue ganada por Kimi Antonelli, con Mercedes, en dura lucha contra Ferrari y Red Bull. El ganador registró un tiempo total para las 44 vueltas de 1 hora, 24 minutos 42 segundos y 479 milésimas (1h 24' 42'' 479/1000).
Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Bélgica y defendió el liderazgo
Al líder del Campeonato de Conductores (204 puntos) lo escoltaron Charles Leclerc (Ferrari), a +1'' 952/1000; y Max Verstappen (Red Bull- a +11'' 586/1000), completando el podio. Cuarto fue el escolta de Antonelli con 159 unidades Lewis Hamilton (Ferrari- +17'' 245/1000); y 5° Oscar Piastri (Mclaren- +18'' 988/1000).
Franco Colapinto inauguró un domingo importante para Argentina
En una jornada cargada de nerviosismo para los argentinos, por la disputa en la tarde de la gran final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 contra España, Franco Colapinto hizo vibrar a los fanáticos de la Fórmula 1, demostrando calidad y combatividad, logrando sumar un punto a pura "muñeca", con auto que no acompaña en lo técnico.
La carrera de Franco Colapinto fue cambiante por la falta de regularidad de rendimiento de su Alpine A526, que al igual que el de Gasly no pudieron mantener los puestos "de puntos" y se fueron retrasando, llegando a quedar el argentino en el 15° lugar (vuelta 17), pero en base a buen manejo y estrategia de neumáticos, ambos fueron subiendo en la clasificación.
Mientras la lucha en la punta se entablaba entre Kimi Antonelli y Charles Leclerc (Mercedes vs. Ferrari), a mitad de carrera Gasly superó a Nico Hulkenberg, y luego lo hizo Colapinto, quedando los de Alpine en 11° y 12° puesto.
Lo mejor de Franco llegó en la vuelta 31°, cuando el nacido en Pilar pudo superar a su coequiper y quedar undécimo. Por entradas en boxes, Colapinto marchaba en 10° puesto en la vuelta 37. A falta de dos giros para el final, Gasly se mantenía a 05 décimas y atacaba al argentino.
Franco supo aguantar los embates de su compañero, y cerró en Spa- Francorschamp una jornada netamente positiva, por lograr los objetivos de sumar puntos en el campeonato, y ganar en su duelo personal con Gasly.