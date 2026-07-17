Franco Colapinto mejoró su tiempo y terminó séptimo en una práctica accidentada para su compañero Gasly

Luego de terminar décimo quinto en la primera práctica libre, Franco Colapinto saltó nuevamente a la pista del Circuito de Spa-Francorchamps del Gran Premio de Bélgica para realizar la práctica libre número 2.
Franco Colapinto realizó la segunda práctica libre del Gran Premio de Bélgica
Luego de terminar décimo quinto en la primera práctica libre, Franco Colapinto saltó nuevamente a la pista del Circuito de Spa-Francorchamps del Gran Premio de Bélgica para realizar la práctica libre número 2.
El argentino tuvo un gran desempeño y terminó en el séptimo puesto en la segunda tanda de entrenamientos que lideró Kimi Antonelli (Mercedes), sucedido por Lando Norris (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull).
El primero en salir a la pista fue George Russell a la pesca de un mejor tiempo que su compañero de Mercedes, Kimi Antonelli. Sin embargo, el joven italiano se ubicó rápidamente como líder en el inicio de la sesión.
Franco Colapinto logró un quinto puesto luego de los primeros giros con un tiempo de 1'49.354. Luego fue cayendo en posiciones a medida que ajustaron tiempos los Red Bull, Ferrari y Mercedes.
Las escuderías eligieron el compuesto de neumático medio para comenzar la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica.
Una bandera roja se apoderó de la sesión durante unos instantes por la leca que se desparramó en la pista y tuvo que ser quitada por los auxiliares del circuito.
Transcurridos varios minutos, casi todas las escuderías cambiaron al compuesto de neumático blando y los registros de tiempo bajaron. Franco Colapinto hizo una gran labor con su Alpine, pese a haber mostrado algunos inconvenientes en la previa con la unidad de potencia, y logró meterse en el top ten por debajo de Piastri, ubicado en el sexto lugar.
Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, no modificó su goma media y se ubicó en el décimo octavo lugar hasta el momento que su coche impactó contra el muro y disparó una bandera roja en pista. El monoplaza del piloto francés quedó bastante averiado en la parte trasera sobre el final de la práctica.
Sábado 18 de julio
Práctica libre 3: 07.30
Clasificación: 11
Domingo 19 de julio
Carrera: 10